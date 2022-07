À la recherche d'une série télé pour les vacances? Voici nos suggestions

Nous sommes gâtés. Nous sommes inondés de productions de qualité. Tout voir ce qui débarque sur les différentes plateformes et la télé conventionnelle est un travail à temps plein. Pour les vacances, voici quelques suggestions de titres récents qui ont déjà su rallier un très large public ces derniers mois.

C’est comme ça que je t’aime

François Létourneau a comblé les attentes avec cette deuxième saison de sa formidable comédie. Huguette s’y surpasse en tant que nouvelle caïd. L’œil du tigre y devient l’œil du diable. Attachez vos bonnets, elle n’entend pas à rire. Micheline et Marie-Josée confirment que les femmes s’émancipent et pas seulement qu’à Sainte-Foy. Gaétan et Serge en arrachent, c’est la lutte entre Québec et Montréal, des cœurs se brisent et la bisbille éclate au sein de notre gang de petits truands. Rappelons que la série se déroule au milieu des années 1970 alors que des voisins et amis à la vie plutôt banale décident de jouer les criminels. Tous les éléments sont là pour un divertissement savoureux. Jean-François Rivard et Robin Aubert signent la réalisation.

► Disponible sur ICI Tou.tv extra

Le temps des framboises

Cette première série télé réalisée par Philippe Falardeau dépeint le quotidien d’une famille d’agriculteurs qui ne s’entend pas sur la façon de gérer l’entreprise à la mort de l’un des leurs. Écrite par Florence Longpré et Suzie Bouchard, elle traite finement de la question des travailleurs étrangers qui s’assurent, dans des conditions rudimentaires, que nous avons des produits sur nos tables tout en veillant à la rentabilité de leurs patrons. Une histoire pleine d’ingratitude, mais profondément humaine dont s’échappe un peu d’humour. Même si l’on note un décalage dans le niveau de jeu de certains personnages, cette série met en lumière une réalité à laquelle il faut s’attarder. Sandrine Bisson y est formidable dans la peau d’une femme qui doit s’invertir dans le milieu agricole dont elle découvre les défis. Mentions spéciales à Edison Ruiz et Jorge Martinez Colorado qui sont particulièrement touchants.

► Disponible sur Club illico

Une affaire criminelle

C’est l’histoire d’une mère qui, depuis 15 ans, se bat pour faire innocenter son fils accusé de meurtre qui croupit en prison. C’est aussi l’histoire d’une petite ville où tout le monde se connaît, où tout le monde se protège. C’est aussi l’histoire d’un enquêteur, rongé par les doutes, qui vogue entre sa tête et son cœur en quête de vérité. Céline Bonnier y est excellente tout comme Louis-Philippe Dandeneault qu’on retrouve dans un rôle tout en nuances. L’intrigue s’y révèle au compte-gouttes comme Joanne Arseneau sait si bien le faire. La réalisation de Stéphane Lapointe est efficace.

► Disponible sur Crave

Larry

Fraîchement débarquée, cette nouvelle série du tandem Stéphane Bourguignon-Patrice Sauvé (La vie, la vie) nous mène sur les traces d’un ex-agent infiltrateur qui ne croit plus au système. Il va décider d’enquêter et de venger sa femme laissée handicapée à la suite d’une fusillade en pleine rue pour une affaire de drogue entre deux gangs. Bien que plusieurs clés nous soient données rapidement, le scénario demeure touffu et surprenant laissant une belle place à la profondeur des personnages. Derrière cette enquête se cache un homme qui, bien que rongé par la culpabilité de ne pas avoir protégé sa femme, cherche à regagner son intégrité tant professionnelle que personnelle.

► Disponible sur ICI Tou.tv extra

Audrey est revenue

Déposée un peu avant les Fêtes, cette série pleine de tendresse a fait l’unanimité et mérite toujours sa place dans ce palmarès. Rappelons qu’elle s’est aussi démarquée à Cannes en avril dernier. Guillaume Lonergan signe une réalisation tout en douceur et en poésie pour des textes de Florence Longpré et Guillaume Lambert. On y suit une jeune femme alors qu’elle sort d’un coma qui a duré 16 ans. En remontant le fil des événements, elle réapprend les acquis de la vie, mais aussi ce qu’est l’amitié. Elle aspire à retrouver son autonomie pour goûter aux années qui lui ont échappé.

► Disponible sur Club illico

The Dropout

C’est l’histoire vraie d’Elizabeth Holmes qui avait les grands dirigeants de Silicon Valley en admiration et qui a réussi à déjouer tout le monde en fondant un empire technologique biomédical fictif au début des années 2000. Elle a reçu plus de 700 millions $ d’investisseurs, s’est hissée dans tous les palmarès de la réussite. Bref, une histoire fascinante. C’est en janvier que la fraudeuse (la vraie) a reçu sa sentence. On peut dire que cette série portée brillamment par Amanda Seyfried est actuelle.

► Disponible sur Disney+

Severance

Ce thriller dystopique teinté d’humour noir, avec Adam Scott et Rosanna Arquette, est une critique virulente du capitalisme et de notre société de performance. J’ai écrit précédemment au sujet de cette série dans laquelle les employés d’une grande entreprise se font installer une puce à leur entrée au boulot pour oublier leur vie. Une rencontre va perturber cette routine et provoquer une crise existentielle plutôt troublante. Une série originale.

► Disponible sur Apple TV+

Abbott Elementary

Un beau coup de cœur du printemps qui assurément vous décrochera un rire. Nous sommes ici dans une facture de faux documentaire à la The Office ou Parks and Recreation. Cette fois-ci, on nous plonge dans une école primaire d’un quartier défavorisé de Philadelphie. Janine enseigne la deuxième année. C’est une idéaliste pleine d’idées pour stimuler ses élèves, mais qui manque franchement d’autorité. La classe d’à côté est menée par Barbara, la parfaite que tous les élèves écoutent au doigt et à l’œil. Il y a aussi Jacob, le prof d’histoire qui a survécu à sa première année, Mélissa qui ne passe jamais par quatre chemins pour dire ce qu’elle pense et Ava, la directrice en quête de célébrité. Et tous les enfants bien évidemment dans une multitude de situations tant rigolotes que vraies.

► Disponible sur Disney+

Somebody Somewhere

Tout le monde mérite d’être heureux. C’est une vérité. Mais c’est aussi ce qu’affirme candidement Joel à Sam, une quarantenaire de retour dans son patelin qui cherche un sens à sa vie après le décès de sa sœur préférée. Joel est un ancien collègue de chorale qui a passé une adolescence un peu inaperçue, mais qui sait saisir toutes les opportunités pour être heureux. Débarquée discrètement chez nous, cette comédie dramatique nommée aux Emmys a de quoi faire réfléchir. Elle met en vedette l’humoriste Bridget Everett, vue dans plusieurs projets d’Amy Schumer, et dépeint les ragots qui circulent dans une petite ville conservatrice du Kansas étouffant ceux qui sont plus en marge ou qui s’empêchent de vivre leurs rêves. Un peu à l’image d’After Life (de et avec Ricky Gervais), on y suit avec humour et réalisme quelqu’un d’ordinaire qui cherche à s’épanouir. Entre le deuil, une mère alcoolique, une sœur dans le jugement, un boulot de correctrice de dissertations lassantes, Sam trouve des petits bonheurs au contact de ceux qui n’ont rien à faire des regrets. Une très jolie série dans laquelle plusieurs se reconnaîtront.

► Disponible sur Crave

Hacks

C’est une deuxième saison pour cette comédie dramatique grinçante qui nous transporte dans les coulisses du monde de l’humour. Deborah Vance a connu des années phénoménales et lucratives à Las Vegas. Se sentant tassée, elle embauche Ava, une jeune scriptrice maladroite et directe pour écrire son nouveau spectacle. C’est une relation aussi toxique qu’addictive dans laquelle chacune apprendra beaucoup au contact de l’autre. Une amitié improbable va en découler. Mais une amitié en dent-de-scie où rien ne doit être tenu pour acquis. On aime pour ce divertissant rapport de force, pour la vulnérabilité qui s’en dégage, parce que c’est un milieu qui intrigue sans être aussi glamour qu’on le pense et surtout pour ses dialogues mordants.

► Disponible sur Crave