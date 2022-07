Steven Guilbeault pourrait repousser l’objectif de réduction de gaz à effet de serre

Le Canada, quatrième plus gros producteur de pétrole au monde, envisage de repousser les objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES) de son industrie pétrolière, a reconnu le ministre de l’Environnement, dans une interview publiée samedi par la radiotélévision publique CBC.

Le gouvernement de Justin Trudeau a déposé il y a un an aux Nations unies son plan pour se conformer à l’Accord de Paris sur le climat, qui prévoit une réduction de 40 % à 45 % de ses émissions de GES d’ici 2030 par rapport au niveau de 2005.

Avec plus d’un quart des émissions carboniques du pays, l’industrie pétrolière et gazière canadienne est incontournable pour l’atteinte de cet objectif, présenté comme une cible intermédiaire en vue de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050.

Or, « certaines mesures requises pour réussir ces franches réductions pourraient demander plus de temps que ce dont nous disposons entre maintenant et 2030 », a observé le ministre canadien de l’Environnement, Steven Guilbeault, lors d’une interview à l’émission The House de CBC.

« Il est possible que si l’industrie (pétrolière et gazière) a besoin de plus de temps, nous allions leur en fournir, tout en nous assurant que le Canada va toujours respecter ses cibles de 2030 », a souligné le ministre Guilbeault.

Selon cet ex-militant écologiste, le gouvernement canadien est disposé « à accorder un peu plus de temps (aux producteurs d’hydrocarbures) s’ils en ont besoin pour déployer les infrastructures nécessaires à la réduction de leurs émissions ».

Il n’a pas précisé comment Ottawa prévoyait de respecter ses engagements internationaux de 2030 si le secteur pétrolier et gazier, qui pesait pour 26 % des émissions canadiennes en 2019, était autorisé à repousser ses cibles de réduction. Jamais jusqu’à présent le Canada n’a atteint ses précédents objectifs de réduction de GES.

La Pathways Alliance, une coalition regroupant six producteurs pétroliers canadiens (produisant 95 % des sables bitumineux canadiens) prévoit de réduire ses émissions de CO2 de 22 mégatonnes d’ici 2030, contre un objectif de 110 mégatonnes fixé par le gouvernement fédéral, sur un total de 191 mégatonnes émises en 2019, selon CBC.