Télé nostalgie: réconfort et liberté

La télé a généré bien plus que des moments de divertissement pour l’enfant qu’a été Jordan Dupuis. Grâce à elle, il a pu s’émanciper et se révéler. Retour heureux des années en arrière.

Jordan, quelles émissions jeunesse t’ont marqué ?

Il y en a tant ! Mais celles qui automatiquement me replongent dans la nostalgie et ma jeunesse sont Le village de Nathalie pour la liberté d’être qui on désire (mon dieu que j’étais fan de Nathalie Simard !), Iniminimagimo pour les costumes, la création et le théâtre, et bien évidemment Passe-Partout ! J’ai 40 ans, je suis 100 % génération Passe-Partout ! Robin et Stella fut également marquant pour moi ! Et à l’adolescence, Watatatow était le centre de ma vie ! Quelle chance j’ai eue de vivre mon enfance durant les années d’or de la télé jeunesse !

Quels sont tes plus beaux souvenirs télé de cette époque ?

Ce sentiment de liberté et d’évasion. J’étais un enfant différent des autres et à travers la télé, j’ai pu vivre toute ma créativité et m’émanciper en tant que jeune garçon atypique. J’ai été éduqué, diverti et inspiré. J’ai même fait mon coming out grâce à la télé ! Pour moi, la télé c’était un exutoire et un safe space important.

Y a-t-il un personnage qui t’a influencé ?

Le personnage de Passe-Carreau ! Je me souviens encore de la fois où j’ai rencontré Claire Pimparé dans un magasin... J’ai fondu en larmes, car je voyais MA Passe-Carreau en chair et en os ! Elle m’a pris dans ses bras et m’a serré fort. C’était plein de tendresse ! J’ai été replogué directement avec mon enfance.

Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants ?

Jouer ? Je ne sais pas, mais voir à la télé, oui. J’aurais aimé voir davantage de diversité corporelle, de diversité sexuelle et de genre, et de diversité culturelle à l’écran. Ayant pesé 345 livres à l’adolescence, je ne me suis jamais vraiment retrouvé ado ni même enfant dans ce que je voyais à la télévision.

Quel univers souhaiterais-tu faire découvrir aux enfants ?

Quand j’étais petit, j’étais fasciné par les insectes ! Ma maman m’avait acheté un microscope amateur et je regardais toutes sortes d’insectes. Je capturais les papillons, les abeilles, les chenilles, etc. Les insectes sont fascinants et sont essentiels à la vie. Je trouve que c’est un univers hyper intéressant pour un enfant...

Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je trouve qu’elle est à la fois hyper stimulante, mais aussi extrêmement uniforme à certains égards. Certes, on y voit de la diversité plus que jamais et c’est tant mieux, mais je trouve qu’il y a énormément de fictions. Il manque de séries documentaires, de magazines de société, de talk-shows jeunesse.

♦ Actuellement en tournage pour son nouveau magazine documentaire On est rendu là qui aboutira à Unis TV au printemps prochain, Jordan Dupuis ne chôme pas. Il fait partie de l’équipe de l’émission Bien offerte à TVA et TVA+, il est collaborateur sur les ondes de Rouge FM et s’affaire à écrire un livre qui relatera ses troubles alimentaires en plus de parler d’image corporelle. La sortie de l’ouvrage est prévue en 2023 chez Libre Expression.