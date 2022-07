«The Gray Man»: Netflix, les frères Russo, Ryan Gosling, Chris Evans et... 200 millions $US

Voici le film le plus cher de l’histoire de Netflix. Après les Avengers et Capitaine America, Anthony et Joe Russo ont opté pour l’adaptation d’un roman d’action, et ils ont choisi Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas pour le mettre en images.

La feuille de route des frères Russo est pour le moins impressionnante. Ayant repris la suite de la saga des Avengers et de Capitaine America — après un premier volet réalisé par Joss Wheedon —, les deux hommes ont ainsi cumulé les milliards de dollars de recettes au box-office. Ils sont maintenant au troisième rang des réalisateurs à avoir un film ayant dépassé les deux milliards $US de revenus aux guichets, après James Cameron et J.J. Abrams.

C’est d’ailleurs pendant le tournage de Capitaine America: le soldat de l’hiver, sorti en 2014, qu’Anthony et Joe Russo ont envisagé de porter The Gray Man, roman de Mark Greaney, au grand écran. Et il aura fallu neuf ans pour faire du désir une réalité. Le projet avait déjà été mis en chantier en 2011, James Gray devait le réaliser avec Brad Pitt dans le rôle principal, puis Charlize Theron s’y est intéressée, avant que les frères Russo ne choisissent Ryan Gosling pour incarner cet agent de la CIA, recruté alors qu’il est en prison. Court Gentry, alias Sierra Six, fait partie d’une division qui, officiellement, n’existe pas. L’homme est une ombre, dont le travail est de tuer sur ordre de ses supérieurs, jusqu’au jour où il apprend que sa hiérarchie est corrompue. Aidé par Dani Miranda (Ana de Armas), une autre agente, il est poursuivi sans relâche par Lloyd Hansen (Chris Evans), l’un de ses anciens collègues, un psychopathe à la solde de ses patrons.

Une formule gagnante...

Si les frères Russo ont choisi Ryan Gosling, c’est parce que le comédien de 41 ans, né à London, en Ontario, possédait plusieurs qualités intéressantes. «Il a eu une formation de danseur quand il était jeune, il possède donc un contrôle incroyable sur son corps. [...] Nous avons pensé à lui assez rapidement. Il est le maître du minimalisme. Si l’on cherche un acteur qui peut disparaître derrière son personnage, qui peut flotter à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace, qui peut être anonyme, silencieux, contrôlé, discipliné... et bien, Ryan possède toutes ces qualités. Mais, en même temps, en tant que personnage, il a une vie intérieure très riche, il peut être divertissant et charismatique. Je me souviens que lorsque nous avons pensé à lui pour la première fois, nous n’avons plus pu penser à quelqu’un d’autre après», a expliqué Anthony Russo aux médias américains.

Habitués des superproductions de Marvel, les frères Russo ont puisé dans leurs souvenirs pour mettre The Gray Man en images. «Nous nous sommes inspirés des “thrillers” à suspense avec lesquels nous avons grandi. Comme le film inclut les thèmes de rébellion contre un système politique complexe, nous avons réfléchi à nos propres peurs sur l’état du monde d’aujourd’hui. En raison du genre particulier du film, nous avons voulu créer un monde dans lequel les spectateurs peuvent s’immerger», ont détaillé les deux hommes sur les réseaux sociaux.

Évidemment, The Gray Man est un feu d’artifice roulant de scènes d’action. «Ce que nous avons aimé dans le roman, c’est l’inventivité et le fait qu’il n’y a aucun relâchement. Et nous voulions faire un film qui nous fasse oublier de manger du maïs soufflé. Avec Marvel, on fait environ quatre grandes scènes d’action par film, et il faut se préparer mentalement à ces moments. Mais là, à quatre, nous n’étions même pas à la moitié du film», s’est exclamé Joe Russo.

Afin de s’assurer de la qualité de leur long métrage, les frères Russo ne négligent aucun détail. «La planification des scènes d’action dure environ un an. Une fois que la scène est pensée, écrite et réécrite et réécrite, nous la travaillons avec notre équipe. Nous obtenons des commentaires de la part des artistes conceptuels qui dessinent les scénarimages. Puis, nous travaillons avec des animateurs qui font ce que l’on appelle de la “pré viz”, c'est-à-dire une séquence d’action animée.»

«Nous allons voir les équipes de cascadeurs avec lesquels nous étudierons les mouvements lors de répétitions filmées. Nous effectuons des changements, des améliorations, a expliqué Anthony Russo. C’est un gros processus qui nous permet de rêver, de tester nos idées, de les raffiner, de les rendre meilleures. Une fois qu’on est sur le plateau de tournage, il faut que tout soit prêt parce que tout est très cher. Parfois, on utilise un endroit d’une ville pendant un temps très limité, il faut donc réussir la prise du premier coup.»

«Il s’écoule donc de nombreux mois pendant lesquels nous concevons la scène d’action avant de la filmer. Puis, lorsque nous la tournons, Joe et moi adorons revoir ce que nous avons filmé, aller voir le monteur, étudier la possibilité d’améliorer certains éléments. Puis, nous allons en salle de montage pendant plusieurs autres mois.»

«Nous tournons aussi parfois des scènes à nouveau, a fait valoir Joe Russo. Livrer un film comme The Gray Man est un travail sans fin.»

Les deux réalisateurs sont enthousiastes au sortir de ce film qui a obtenu 200 millions $US, soit le plus cher de l’histoire de Netflix. «C'est le studio avec lequel il est le plus facile de travailler. C'est différent de tout ce que nous avons vu avant, et c'est une expérience très confortable en tant qu'artiste.»

Et le fameux algorithme utilisé par la plateforme numérique et qui sert à calculer le nombre de visionnements, et donc le succès ou l’échec d’un long métrage ou d’une série?

«L'algorithme ne dit pas: “Voici le genre de films que vous devriez faire.” L'algorithme dit: “Voici le genre de film que nous devrions proposer au public en fonction de ce qu'il recherche.” Il s'agit plutôt d'un outil de programmation utilisé après coup par Netflix. Cela n'a rien à voir avec le contenu du film, du moins pas d'après notre expérience.»

The Gray Man est disponible sur Netflix depuis le 22 juillet.