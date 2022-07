Trudeau accusé de créer «deux classes d’aînés»

Des aînés se demandent pourquoi l’augmentation de 10 % de la Sécurité de la vieillesse (SV), qui entre en vigueur mercredi prochain, exclut les retraités de moins de 75 ans.

« J’ai trouvé ça un peu ridicule parce que Justin Trudeau semble dire que les gens de 75 ans et plus en ont plus besoin que ceux de 65 ans et plus », a dénoncé Pierre Marchand, un comptable à la retraite de 76 ans de Longueuil.

« Je suis bien content de l’augmentation de 10 %, mais pourquoi il n’a pas donné ça à tous les retraités ? », s’est-il demandé à voix haute, en sortant d’un centre commercial achalandé du chemin de Chambly, hier avant-midi.

Dès mercredi prochain, les aînés de 75 ans et plus verront leur chèque de la Sécurité de la vieillesse (SV) bondir de 10 %, ce qui pourrait leur donner un bon 800 $ de plus dans l’année, soit près de 67 $ de plus par mois.

Or, pour le Réseau FADOQ, la bonification du 27 juillet, promise par le Parti libéral du Canada en 2019, est loin d’être suffisante.

« Comme si la précarité financière n’existait pas avant cet âge », dénonce au Journal sa présidente, Gisèle Tassé-Goodman. « Ce faisant, le gouvernement crée deux classes d’aînés. Avec la hausse du coût de la vie, ce sont toutes les personnes qui touchent la Sécurité de la vieillesse qui ont besoin de cette bonification », insiste-t-elle.

Moins susceptibles de travailler

Chez Emploi et Développement social Canada (EDSC), on défend la mesure.

« Les aînés âgés de 75 ans et plus sont moins susceptibles de travailler que ceux âgés de 65 à 74 ans, étant donné que seuls 15 % des aînés âgés de 75 ans travaillent », souligne sa porte-parole Mila Roy.

« De plus, les pensionnés de la SV âgés de 75 ans et plus sont plus susceptibles d’avoir des revenus inférieurs à 30 000 $, d’être veufs ou veuves et de recevoir le Supplément de revenu garanti pour les aînés à faible revenu, que les aînés âgés de 65 à 74 ans », conclut-elle.

Selon Ottawa, qui avait annoncé la mesure dans le Budget 2021, la hausse devrait bénéficier à environ 3,3 millions de personnes à travers le pays.