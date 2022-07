Un vent de jeunesse souffle à Buffalo

Les Sabres ont raté les séries éliminatoires lors des 11 dernières saisons, mais il en faudrait davantage pour décourager le jeune Matthew Savoie, fraîchement repêché par Buffalo.

Un vent de jeunesse souffle sur les Sabres et Savoie, sélectionné neuvième au total plus tôt ce mois-ci, souhaite faire partie de l’aventure rapidement. Malgré ses 18 ans, il ne cache pas ses intentions de percer la formation dès la prochaine campagne.

«Le gros de ma détermination vient de moi-même, a exprimé Savoie, cité sur le site web de la Ligue nationale, rappelant qu’un statut de joueur exceptionnel lui avait été refusé il y a quelques années alors qu’il souhaitait évoluer dans la Ligue junior de l’Ouest dès l’âge de 15 ans. Je suis toujours quelqu'un de motivé, j'ai toujours été dédié. J'y vais une chose à la fois et je ne cherche qu'à m'améliorer.»

Un futur prometteur

À Buffalo, les Sabres misent déjà sur plusieurs jeunes joueurs, à commencer par le défenseur suédois Rasmus Dahlin, qui n’a encore que 22 ans, de même que l’arrière Owen Power.

La transaction ayant envoyé l’attaquant Jack Eichel aux Golden Knights de Vegas, en novembre dernier, a permis aux Sabres d’ajouter notamment Peyton Krebs. Parmi les autres attaquants n’ayant pas encore 25 ans, il y a aussi Tage Thompson, Dylan Cozens, Rasmus Asplund, Jack Quinn et Casey Mittelstadt. En plus de Savoie, les Sabres ont sélectionné deux autres joueurs de centre en première ronde du récent repêchage : Noah Ostlund (16e) et Jiri Kulich (28e). Des trois, Savoie semble pour l’instant le plus prometteur.

«Je veux toujours faire partie des matchs, je ne veux pas prendre de congé. C'est le type de personne que je suis», a aussi indiqué Savoie, dans l’entrevue publiée sur le site web de la LNH.

- En 2021-2022, les Sabres ont présenté un dossier de 32-39-11, terminant ainsi au 11e rang de l’Association de l’Est, avec 75 points au classement.