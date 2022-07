Voici mon histoire

Les lettres publiées au fil des mois sur des conflits familiaux lors de décès m’ont donné envie de vous raconter mon histoire personnelle :

En 2011, après 42 ans de vie commune, mon conjoint de fait est décédé d’un cancer du foie. Bon travailleur, il n’en avait pas moins passé sa vie au salaire minimum. Généreux, malgré des moyens limités, il rendait de multiples services à ses proches et ses amis, sans jamais rien demander en retour.

J’étais veuve et je travaillais comme comptable agréée quand on s’est rencontré. Nous nous sommes installés ensemble dans mon duplex de Laval où nous avons habité ensuite.

Sa fille, divorcée, vivait à Toronto, et son fils, divorcé aussi, habitait pour sa part à Montréal. Ce fils, toujours à court d’argent, quêtait son père régulièrement. On n’a jamais pu savoir ce qu’il faisait exactement comme travail.

Mon conjoint de fait a joué le rôle d’un père aimant et attentif auprès de mes deux filles mineures, au moment où l’on s’est connus lui et moi. Elles lui ont toujours bien rendu cet amour. Nous gardions le fils de sa fille lors des congés scolaires, et la fille de son fils à l’occasion.

Mais tout a basculé au décès de mon conjoint. Son fils n’a pas apprécié la teneur du testament de son père. Pourtant, malgré ses maigres revenus, il a laissé 10 000 $ à chacun de ses enfants et 1500 $ à chacun de ses petits-enfants, soit les deux siens et les six miens.

D’après ce fils, je l’aurais volé, et tout de suite après les funérailles, il a ordonné à sa fille de faire un choix : LUI ou moi. Étant mineure, elle n’avait alors pas le choix. Il lui était donc interdit de me parler ou de me visiter, de même que ma famille, sinon elle était bannie par son père et déshéritée du même coup.

En bon gérant d’estrade qu’il a toujours été, il a voulu imposer le même ultimatum à son neveu. Mais comme ce dernier était déjà majeur, il a envoyé paître son oncle.

Que pouvais-je faire devant les idées mesquines et tordues de ce beau-fils, sinon lâcher-prise ? C’est donc ce que j’ai choisi de faire, tout en gardant toujours en mémoire cette enfant dont il me forçait à me séparer.

Or voilà que cette année, ma fille aînée a organisé le dîner de Pâques. À mon arrivée chez elle, quelle ne fut pas ma surprise de voir ma petite-fille qui m’attendait sur le perron. Pas besoin de vous dire que la scène a laissé place à des étreintes, des bisous, des câlins et des pleurs en masse. Et au diable la COVID !

On se retrouvait après onze ans de disette. Quel bonheur pour moi. Devenue majeure, elle avait osé défier son père, malgré toutes les conséquences négatives qui s’y rattachaient. Pendant cette journée bénie entre toutes, j’ai savouré le moment magique que la vie m’offrait de voir mes huit petits-enfants adultes, discuter, rire et chanter ensemble. À 86 ans et après toutes ces manigances insensées, j’avais besoin de crier mon bonheur pour ce cadeau de la vie qui n’a pas de prix pour moi.

Anne-Marie

Les histoires de rupture familiale ne se terminent pas toutes aussi bien que la vôtre. Mais votre récit donne le droit d’espérer à quiconque traverse pareille mésaventure. L’Important étant, jusqu’à ce que les choses s’améliorent, d’exercer le lâcher-prise : « Ce moyen de libération psychologique qui consiste à se dégager du désir de maîtrise, lequel permet de voir les problèmes qui se posent à nous tels qu’ils sont, en faisant le bilan de ce qu’on ne pourra pas modifier et qu’il faut accepter comme tel, et de ce sur quoi il nous est possible d’agir. »

Ça constitue l’une des meilleures façons de demeurer serein, sans perdre des plumes, pendant une traversée du désert comme celle que vous avez vécue.