Après le sinistre, le défi de se reloger en pleine crise

Perdre son logis dans un incendie est toujours angoissant, mais cela devient tout un cauchemar en pleine crise du logement, pour des sinistrés qui doivent se reloger du jour au lendemain.

« On avait une maison et là on n’a plus de maison. On va accoucher dans une roulotte. On le sait et on a accepté », soupire un père de famille de Sainte-Adèle exaspéré, qui n’a rien trouvé de mieux pour reloger sa petite famille après avoir perdu sa résidence dans un incendie, en avril (voir autre texte).

Si le manque de logements touche déjà grandement les ménages, la crise actuelle ajoute un fardeau de plus aux sinistrés, qui se retrouvent sans toit sur la tête du jour au lendemain.

Quelques heures après avoir vu son appartement du Plateau-Mont-Royal partir en fumée le 15 juillet, Audrey Bujold avait déjà entrepris sa recherche d’un nouveau logement.

« C’est sûr que ça m’inquiète. Ça me stresse. Je dois trouver un nouvel appartement vite. J’ai besoin d’un logement, et je ne sais pas si mon propriétaire va être capable de me reloger [ailleurs dans le bloc]. Ma mère vit déjà avec mes sœurs et il n’y a pas vraiment de place pour moi », résume la jeune femme de 19 ans.

Juste un endroit

Devant les pompiers qui sécurisaient l’entrée, elle attendait patiemment de pouvoir pénétrer dans le logement qu’elle occupait depuis mars, en espérant pouvoir récupérer au moins quelques vêtements et bijoux. Pour le reste, rien ne sert de pleurer, dit-elle. « Ça ne ramènera pas mon logement. »

À ce moment-là, elle ne savait pas encore si elle serait en mesure de trouver un appartement comparable à celui qu’elle avait. Lucide quant à la pénurie de logements, elle dit que ce n’est même pas l’un de ses critères.

« Je veux juste un endroit », précise-t-elle.

Certains de ses voisins, originaires de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse, se disaient eux aussi inquiets, n’ayant pas de famille à proximité pour être hébergés temporairement.

« Les baux viennent juste d’être renouvelés, et tout. C’est déjà difficile de trouver une place temporaire et on ne sait pas encore si on pourra revenir habiter dans nos appartements ou non », souligne Alice Petit, 23 ans.

Devant son appartement brûlé, dimanche dernier, du boulevard Cartier Ouest de Laval-des-Rapides, une femme se demandait ce qu’elle ferait au terme des trois jours de prise en charge par la Croix-Rouge.

Seuls son logement et celui de deux autres locataires ne sont plus habitables sur les 16 appartements, dit-elle.

« Je vis dans un HLM [habitation à loyer modéré], je n’ai pas le budget pour payer 800 $ », souffle-t-elle.

Personne à l’abri

Pour Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), le calvaire des sinistrés démontre que personne n’est à l’abri de la crise du logement.

Véronique Laflamme

FRAPRU

« Les gens qui vivent bien et qui, du jour au lendemain, sont victimes d’un sinistre, ne réussissent pas nécessairement à se reloger dans leur quartier, sont forcés de changer les enfants d’école, etc. On constate une absence d’alternative et c’est dramatique », explique-t-elle.

Elle compare les ménages victimes d’un incendie à ceux qui doivent se reloger à cause d’une rénoviction (voir autre texte).

UN NOUVEL APPARTEMENT À TROUVER APRÈS SEULEMENT 10 JOURS

À peine installés ensemble dans leur premier appartement de La Petite-Patrie, à Montréal, Altinaï Leotar et Lucas Dugrippe devront retourner vivre chez leurs parents, le temps de trouver un nouveau logement.

Les amoureux de 23 ans ont dû se relancer à la recherche d’un appartement après que leur bâtisse fut passée au feu le 11 juillet, seulement 10 jours après y avoir emménagé.

Chanceux dans leur malchance, leur appartement a été le plus épargné. Aidés par leurs proches, ils s’affairaient à sortir leurs meubles lors du passage du Journal, au lendemain du sinistre.

« Ils ne savent pas encore s’ils vont démolir l’immeuble, mais on va essayer de trouver quelque chose d’autre ailleurs, explique la jeune femme. C’est sûr que ça va être plus cher que ce qu’on payait. Celui-là n’était vraiment pas cher. »

Heureusement pour tous les deux, leurs parents respectifs les hébergeront le temps qu’il faudra.

« On est chanceux d’avoir des parents, de la famille pour nous aider. On a des voisins qui n’ont pas cette chance-là », ajoute son copain.

Une famille dans une roulotte après un feu

Un couple de Sainte-Adèle qui aura son deuxième enfant dans un mois n’a rien trouvé de mieux qu’une roulotte depuis l’incendie de sa maison en avril dernier.

« On a commencé à visiter des maisons dans le [budget des assurances] et c’était d’une insalubrité. C’était incroyable. On n’avait pas un château, mais on avait une belle petite maison, qu’on avait achetée clef en main en 2019 parce que je n’aime pas faire de travaux », soupire le père de 37 ans, qui a demandé à taire son identité par crainte d’empirer son sort auprès de son assureur.

Depuis qu’ils ont perdu leur maison à la suite d’un incendie électrique dans la nuit du 14 au 15 avril, ce père de famille ne parvient pas à trouver un logis adéquat, qui convienne aussi aux montants octroyés par ses assurances.

Insalubrité

« On pensait avoir trouvé quelque chose. On arrive au sous-sol, il y avait un pouce et demi de champignons sur les murs, soupire-t-il. Un autre logement : 20 pieds par 20 pieds, 3500 $ par mois, une seule chambre. On nous a dit qu’il y avait une chambre pour enfant, mais en fait, c’était une grande buanderie. »

Il a ainsi préféré louer une grosse roulotte pour y loger sa famille, le temps que sa maison soit reconstruite. Sa femme doit accoucher de leur deuxième enfant en août.

Mais après ses difficultés à trouver un logement, voilà que les pénuries de main-d’œuvre et de matériaux, qui ralentissent grandement le milieu de la construction, engendrent des retards.

Car il ne recevra de l’argent de ses assurances que pendant un an.

« Personne n’est capable de me construire en un an », poursuit-il, précisant que les délais tournent plutôt autour de 18 mois.

Rien d’équivalent

L’autre option serait d’accepter le chèque de 498 000 $ – le prix de leur maison évaluée par les assurances – et de chercher une toute nouvelle maison. Mais même en abdiquant certains de leurs critères, ils ne trouvent rien d’équivalent.

Après trois mois de démarches, le couple ne voit toujours pas la lumière au bout du tunnel et il devra probablement retourner en France, chez le père du trentenaire, pour l’hiver qui s’en vient.