Bien comprendre pour bien manger

À regarder les documentaires dans lesquels elle se plonge, on voit que Marie Carpentier aime mettre en valeur des gens dont les métiers suscitent la curiosité tout en nous permettant d’évoluer comme société. Du pic à la pelle, David Saint-Jacques : mission spatiale, Dr. Sébastien, vétérinaire ne sont que quelques projets qui l’ont occupée dans les dernières années. Avec Manger, dont la deuxième saison est présentée sur ICI Télé, celle qui a été réalisatrice sur À la di Stasio et Curieux Bégin s’attarde à nouveau au plaisir de la table, mais d’un point de vue aussi scientifique que convivial. Une série fascinante et actuelle qui nous permet d’en savoir plus sur une question essentielle : la provenance de ce que l’on mange.

Manger traite sous différents aspects d’un seul aliment par épisode. Es-tu surprise de la richesse d’informations sur chacun d’eux ?

Quand on m’a approché pour réaliser la série, Boucar Diouf, Ève Déziel et Jérôme Guay, qui avaient travaillé ensemble sur Des kiwis et des hommes, avaient déjà scénarisé des épisodes. Boucar est un scientifique, un fouilleur. Il regarde le monde d’une façon bien différente. Il voit un aliment un peu comme un immigrant en se disant qu’il vient de quelque part, qu’on a beaucoup à apprendre sur lui et qu’il est possible de se l’approprier et de le voir évoluer à travers les recettes. Le potentiel était vraiment intéressant. C’était l’occasion d’en savoir plus sur ce qui se retrouve dans notre assiette.

Pendant la pandémie, on a beaucoup parlé d’autonomie alimentaire. Est-ce que ce thème faisait partie de vos préoccupations ?

Les quatre premiers épisodes de la saison 1 (la tomate, le maïs, le piment et l’arachide) ont été tournés avant la pandémie. Pour la deuxième saison, nous devions partir à l’étranger pour tourner au Pérou le cacao, la pomme de terre ; la banane en Martinique et la courge. Nous sommes restés au pays pour tourner le blé, le chou, le miel et la courge. Les gens se sont intéressés à la traçabilité et il y a une prise de conscience environnementale qui a un encrage très important dans l’actualité.

En abordant un aliment sous des angles aussi différents, c’est frappant de voir à quel point la série est dans l’air du temps.

On ne voit pas toujours comment se répercutent les changements climatiques. Pour l’épisode sur le blé par exemple, la sécheresse a nécessité de le tailler plus tôt. La récolte a été moins riche. L’impact dans notre assiette de la pénurie de blé dur est important. Ce sont nos pâtes, le couscous. Ça entraîne aussi une augmentation des prix. Il y a aussi les intempéries, les insectes, les guerres. Je pense qu’on saisit mieux le travail que doivent accomplir nos agriculteurs. Beaucoup de gens ne sont jamais sortis de la ville. On a abordé aussi la question des travailleurs étrangers dont les tâches sont difficiles physiquement. On l’apprécie plus. On comprend aussi mieux pourquoi cultiver bio coûte plus cher.

Travailler avec la nature représente certains défis. Y a-t-il eu des imprévus ?

Nous avons dû déplacer des journées. Pour l’épisode sur le chou, il faisait trop chaud. Les légumes étaient prêts à cueillir. Il a fallu qu’on s’ajuste au temps des récoltes.

La tablée est aussi un aspect qui caractérise l’émission. Pourquoi était-ce important qu’il y en ait une ?

Tout au long de la série documentaire, on suit la quête de Boucar qui veut valider des informations scientifiques et part à la rencontre de véritables passionnés. La tablée était une occasion de regrouper les agriculteurs à qui nous avions parlé un à un. Ça permettait aussi de mettre en valeur l’aliment dans les plats, mais sans donner de recette. C’était une façon de célébrer les gens qui mettent les produits dans nos assiettes. Célébrer autour de la table est un phénomène international.

Manger, le lundi 20 h sur ICI télé