C’est beau d’aider, mais à quel prix ?

Après avoir travaillé trente-cinq ans dans une entreprise que j’adorais, j’ai décidé, il y a trois ans, de prendre ma retraite.

Comme de nombreuses autres qui font face au manque de personnel, celle-là n’y échappe pas, et la direction m’a demandé d’y revenir travailler quelques jours par mois. Ça faisait mon affaire de revenir dans ce lieu où je pensais m’être fait beaucoup d’amis.

Malheureusement, à travers certains commentaires désobligeants comme « Tu n’as plus d’affaire ici ! » « Tu prends la job de quelqu’un qui a besoin de travailler », « As-tu tant de temps que ça à perdre ? », je me suis rendu compte que je m’illusionnais. J’ai subi un paquet de mesquineries de la part de certaines personnes qui avaient l’air de m’apprécier avant que je prenne ma retraite.

J’en ai parlé au directeur, qui m’a demandé de patienter un peu, puisque selon lui, ça allait s’arranger avec le temps. Mais ça ne s’est pas arrangé assez vite et j’ai décidé de ne plus y retourner. Je trouve ça plate, parce que ce surplus d’argent faisait mon affaire. Et ne me dites pas de chercher du travail ailleurs, car avec les séquelles de la pandémie, c’est très difficile de se replacer pour ce genre d’emploi. Dire que j’aimais ma gang et que je voulais juste rendre service !

Carmen

Il ne faut jamais laisser les autres saper notre enthousiasme. Même s’il arrive à l’humain de dévoiler son côté sombre, il faut se dire que le stress engendré par la pandémie a fait oublier à plusieurs que c’est dans l’harmonie qu’une société évolue vers le mieux. À défaut de récidiver dans cette entreprise, il vous reste à explorer d’autres avenues de travail. Ce qui doit certainement être possible vu le manque de personnel dans plusieurs secteurs.