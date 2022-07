Confessions: Martin Lafleur s’implique dans le film sur son père

Guy Lafleur nous a quittés le 22 avril dernier. Pour son fils Martin, travailler à perpétuer l’œuvre de son célèbre père l’aide à avancer dans son deuil. Aux implications dans diverses causes qui lui étaient chères s’ajoute l’implication dans le film qui relatera la vie du Démon blond.

C’est à Luc Picard qu’a été confiée l’écriture du scénario du film qui portera sur la vie de Guy Lafleur. « C’est un honneur d’avoir l’opportunité de travailler avec Luc et avec Christian [Larouche, le producteur de Christal Films] », a expliqué Martin Lafleur, rencontré sur le tapis rouge de Confessions, réalisé par Luc Picard.

« Tout va bien, c’est une chose qui prend du temps et on veut s’assurer que ce soit bien fait », a ajouté celui qui est rassuré d’avoir droit de regard sur tout et de faire partie des nombreuses discussions au sujet du film.

« Évidemment, c’est stressant, a-t-il confié. Cela touche vraiment la famille, les hauts et les bas. Je ne sais pas comment on peut être prêt à voir cela au grand écran, mais je pense qu’on a choisi les bonnes personnes pour écrire et produire ce film. Je ne suis pas inquiet, ce sera fait avec classe. »

Apprivoiser le deuil

La perte de son père, décédé d’un cancer du poumon à l’âge de 70 ans en avril dernier, lui est toujours difficile à apprivoiser.

« C’est important d’essayer de le garder près de nous en avançant dans notre deuil, a-t-il dit. Parce que ce n’est pas facile, on a perdu un gros morceau. Mais, quand on fait des événements reliés à mon père, cela me permet de le garder près de moi et de passer au travers. »