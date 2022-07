Feu de forêt à Lytton: les pompiers progressent malgré la chaleur

Bien que les temps chauds et secs leur donnent du fil à retordre, les pompiers continuent de gagner du terrain près de Lytton, en Colombie-Britannique, où un feu de forêt fait rage depuis dix jours déjà.

Un balayage infrarouge aérien ayant été effectué au cours de la nuit, «des équipes de la Première Nation de Lytton et du BC Wildfire Service agiront sur tous les points chauds restants identifiés par le balayage infrarouge», a fait savoir par voie de communiqué le service des feux de forêt de la province.

Les équipes continuent ainsi de gagner du terrain aux flancs nord et sud, malgré la chaleur accablante qui force les pompiers à prendre davantage de pauses pour éviter le stress thermique et l’épuisement.

Une mise à jour plus précise des cartes montre que les flammes sont moins répandues qu’on le pensait.

Dimanche, l’étendue du brasier était évaluée à 2193 hectares.

«Le Lytton Ferry est maintenant de retour en service et disponible pour transporter des équipages sur le fleuve Fraser. Le transport de l'équipage vers le traversier et les hélicoptères réduira considérablement le temps de déplacement vers le chantier et augmentera les heures d'équipage sur le feu et la sécurité globale», a indiqué le BC Wildfire Service.

Depuis le début de l’année, 347 feux de forêt ont été observés en Colombie-Britannique, dont 41 qui seraient toujours actifs.