France Carlos et Lily May

Lily May est une espiègle minette Rex Cornish de 6 ans qui aide France Carlos à faire de l’ordre chez elle et qui sait se faire aimer, même par les clients de sa maîtresse.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat ?

À la suite du décès de mon yorkshire, Einstein, je désirais avoir un autre animal, mais je ne voulais pas m’embarquer trop non plus. Une amie avait trois Rex, des chats vraiment sociables, et je me disais que ce pourrait être intéressant pour moi, avec mes clients que je reçois à la maison (en relation d’aide pour le deuil animalier). J’ai eu le malheur de le dire à cette amie qui m’a trouvé un Rex dans l’heure suivante. Lily May habitait avec un couple de personnes âgées depuis un an, mais ils ne pouvaient plus la garder pour cause de maladie.

2. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » et pourquoi ?

Pas tellement chat. Plutôt chien ! En fait, Lily May et moi avons dû nous amadouer au début. Aujourd’hui, elle vient en courant quand je l’appelle ! Je l’aime beaucoup.

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Lilly May ?

Elle est vive et enjouée. Je dirais qu’elle a des comportements dans les deux extrêmes : elle peut être calme et soudainement, elle part à la course folle et traverse la maison à toute vitesse ! Elle peut être intense. Je l’appelle affectueusement Lily la « folle » ! Elle aime explorer. C’est Lily « l’exploratrice » ! Dès que j’ouvre une porte ou une armoire, elle y entre et elle fouille. Elle aime se coucher sur moi et cherche beaucoup les caresses. Elle vient même chercher ma main pour en recevoir. Mais attention ! Pas question qu’on la prenne dans nos bras ! Elle déteste ça. Avec mes clients, elle se comporte bien. Elle va se coucher sur eux et ne bouge plus de la séance. Les gens aiment ça. Ça leur fait du bien. Ils viennent me voir pour mieux vivre le deuil de leur animal. Quand ça sonne à la porte, elle vient leur dire bonjour et se met sur le dos pour se faire flatter et devenir leur amie.

4. Racontez-nous un fait cocasse concernant Lilly May.

Elle aime refaire la décoration chez moi. Lily la « décoratrice » ! Elle enlève les cadres qu’elle n’aime pas sur les murs ! Elle ouvre les tiroirs de mes commodes et fait le ménage dedans avec ses pattes : elle sort les affaires. Et que dire des bibelots ? Elle en a tellement accroché au fil du temps...

5. Racontez-nous un fait inusité concernant Lilly May.

Elle a une fascination pour la litière propre ! Elle se roule dedans quand je viens de la nettoyer.

6. Quelle est son activité préférée ?

Elle a un jouet avec lequel elle joue de façon très intense. C’est une espèce de poule plate en tissus. Je l’appelle sa « Poule intense ». Elle la lance dans les airs et saute tout droit dessus.

7. Quel est son endroit préféré ?

Aller se coucher au soleil dans la fenêtre, sur son arbre à chat. Elle peut passer la moitié de sa journée au soleil.

8. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Que son sport préféré serait de refaire ma décoration ! Par ailleurs, j’ai dû me débarrasser du surplus dans la maison et cela m’a permis d’épurer un peu. Elle m’a appris le minimalisme ; à faire comme Mary Condo et à ramener ça à l’essentiel.

9. Pourquoi n’est-elle pas comme les autres Rex ?

Contrairement à presque tous les chats sans poils ou avec très peu de poils, elle n’est pas du genre à se coucher sous les couvertes. L’hiver, je place une grosse douillette sur le divan pour elle, mais elle n’y va pas souvent.

10. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Je m’organise pour l’amener avec moi. Par exemple, l’été dernier, nous sommes allées faire du camping de luxe dans le gros VR d’une amie. Lily s’est adaptée en 15 minutes !