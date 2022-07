Incroyable mais vrai, personne n’est blessé

Une série de petits miracles ont fait en sorte que la violente tornade qui a frappé les Laurentides samedi soir n’a fait ni blessé ni décès malgré les dommages matériels considérables.

« Je pensais que c’était la fin. Je pensais que la maison partait ».

Voilà ce qui traversait l’esprit de Mike Bernier, lorsqu’il était caché dans son sous-sol pendant que la rafale approchait vers sa propriété, en début de soirée samedi.

« Lorsque je suis rentré, c’est comme si tu avais mis une balayeuse sur chacune de mes oreilles », décrit M. Bernier, dont la résidence a été épargnée.

C’est qu’une tornade a pris vie depuis les averses à Mont-Tremblant, et a finalement sévi à Saint-Adolphe-d’Howard.

Scènes de fin du monde

Des vents de 200 km/h ont offert des scènes catastrophiques : des rues complètement bloquées, des toits arrachés, divers biens éjectés dans la nature et un nombre considérable d’arbres déracinés.

Non loin de chez M. Bernier, un couple a eu la frousse d’une vie. Une résidente filmait l’arrivée de la tornade, pendant que son mari se trouvait dans le garage.

Or, le vent a complètement détruit le garage. « Non ! Non ! » s’époumone la dame dans une vidéo sur Facebook.

Finalement, l’homme était caché sous son véhicule durant la séquence, ce qui lui aurait sauvé la vie, ont rapporté plusieurs voisins au fait de l’événement.

Un peu plus loin, la fille de 18 ans de Chantal Gagné est arrivée au dernier moment en auto pour se mettre à l’abri.

« Les rampes ont été arrachées, les arbres, déracinés. En arrière, j’avais une forêt, je n’ai plus de forêt. Mon BBQ qui a touché l’auto de ma fille s’est retrouvé de l’autre côté [du terrain], énumère Mme Gagné. Elle a juste eu le temps de courir à la maison. »

Au passage du Journal, des proches de cette maman s’affairaient déjà à remplacer des morceaux du toit qui ont été emportés par le vent.

Soutien collectif

D’ailleurs, les scènes d’entraide se multipliaient dimanche dans les secteurs touchés de Saint-Adolphe-d’Howard.

Durant notre entretien avec Chantal Gagné, une voisine s’est interposée, sécateur à la main. « Aviez-vous besoin de quelque chose ? » a demandé Julie Anne Bourret.

Un peu plus tard, on apercevait un groupe de citoyens qui veillaient à couper plusieurs branches pour rétablir l’accès à un petit chemin.

« On est tous des voisins et on s’entraide. [Samedi], j’ai fini à la noirceur », souligne Luc Malo, avant de faire ronronner sa scie à chaîne.

« Dans des situations comme ça, il faut se prendre en main », insiste le maire Claude Charbonneau.

VICTIMES D’UNE EMBUSCADE DES ARBRES

Trois personnes qui revenaient de l’aéroport en auto ont eu la surprise de voir des arbres tomber les uns après les autres devant eux au début de la tempête. Un autre est finalement tombé derrière le véhicule, coinçant les passagers, qui s’en sont sortis indemnes. « On a eu très peur », reconnaît Marie-Claude Nolin.

UNE MOBILISATION TOUCHANTE

Les rafales ont entraîné la chute de plusieurs arbres autour de la maison familiale d’Isabelle Jacques. Rapidement, plusieurs personnes se sont mobilisées pour couper le bois et le ranger morceau par morceau. « Je réalise que je suis chanceuse, que j’ai énormément d’amis de cœur », souligne Isabelle Jacques.

UN BOISÉ RASÉ

La tornade qui a secoué Saint-Adolphe-d’Howard a bien failli emporter la maison qu’habite Philippe Godin depuis une vingtaine d’années. Alors qu’il s’apprêtait à souper avec sa femme, la tempête a brusquement fait son arrivée. Elle a arraché et rasé des dizaines de pins rouges répartis sur un vaste terrain.

« Merde », a lâché M. Godin en voyant les dégâts. Or, celui qui affichait un calme désarmant dans les circonstances a constaté seulement quelques dommages sur sa toiture.

« Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ? Quand même que je me mettrais à pleurer et à chialer, ça ne changera absolument rien », relativise-t-il.