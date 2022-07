La culture du silence au hockey

Depuis la mise au jour du scandale à Hockey Canada, après le viol collectif présumé d’une jeune femme par huit hockeyeurs, en 2018, les faits troublants ne cessent de se multiplier.

La gestion complètement inadéquate de l’affaire par les dirigeants de Hockey Canada n’en finit plus de faire scandale.

L’organisation a notamment réglé l’affaire avec une entente hors cour. Les joueurs n’ont pas été rencontrés.

On a aussi appris, par La Presse canadienne cette semaine, que Hockey Canada utilisait son fonds de réserve pour régler des affaires d’abus sexuels.

L’organisation a d’ailleurs dû faire une sortie publique, vendredi, parce qu’un incident semblable serait survenu en 2003.

Gestes répugnants

Mais un fait troublant qui a moins fait jaser continue de me hanter. J’aimerais comprendre pourquoi la plupart des membres de l’équipe nationale junior sont demeurés muets pendant aussi longtemps.

Si vous risquez d’être soupçonnés d’un acte aussi répugnant qu’un viol collectif dont les circonstances rapportées dans les médias donnent des haut-le-cœur, vous devriez vous empresser de clamer haut et fort que vous n’êtes pas impliqués.

Vous devriez aussi dénoncer au plus vite les gestes allégués, en les qualifiant d’inacceptables et d’intolérables.

On aurait effectivement pu s’attendre à ce que chaque joueur dénonce avec force les gestes allégués. Certains l’ont fait, mais pas tous.

Culture du silence

Le silence de ces joueurs s’expliquerait-il par une forme de solidarité « entre boys » ? Les gestes reprochés ne soulèveraient-ils pas suffisamment d’indignation dans les organisations pour inciter les joueurs non impliqués à s’en dissocier le plus vite possible ?

Ces joueurs auraient-ils subi des pressions de la part d’autres joueurs, agents ou entraîneurs ayant des liens avec des joueurs qui seraient impliqués ?

Existe-t-il une culture du silence ou une forme de tolérance envers les agressions dans un milieu où les valeurs de performance prennent toute la place ?

Voilà encore autant de questions sans réponses relativement à cette affaire sordide.