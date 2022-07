Lanaudière: un garde-manger au bout d’un village

Qui passe par La Visitation-de-l’Île-Dupas, dans la région de Berthierville, ne peut manquer d’apercevoir au bout du village – et, bien souvent, de s’y arrêter – cette petite parcelle de terre transformée en forêt nourricière il y a quelques années.

«De plus en plus de gens viennent prendre des bleuets et des gadelles», nous a confié lors de notre visite Jean Drainville, un des citoyens qui voit au bon fonctionnement de l’endroit.

Depuis 2019, lui et d’autres citoyens du village développent et entretiennent le site divisé en îlots couvrant une superficie de 120 pieds sur 120 pieds (environ 36,5 m sur 36,5 m) où on retrouve maintenant plus de 300 plants comestibles de 90 espèces différentes.

Cette forêt nourricière, sorte de jardin, d’écosystème aménagé inspiré de la forêt, parsemé de diverses espèces comestibles, n’est pas seulement dans le cœur des habitants de La Visitation-de-l’Île-Dupas, mais aussi des cyclistes de passage.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

«On ne s’attendait pas à découvrir quelque chose comme ça en venant ici, a mentionné un de ceux-ci, Denis Destrempes que nous avons rencontré sur le site donnant sur la route 158. J’ai déjà goûté aux cerises, je vais revenir c’est sûr, ça m’intéresse de m’éduquer par rapport à la permaculture [NDLR: agriculture respectueuse de l’environnement].»

Et nous pouvons confirmer qu’il n’y a pas que des cerises, ou des bleuets et des gadelles dans ce jardin nouveau genre, ayant nous-même pu y déguster des framboises et des baies de cassis, en plus d’y voir un poirier et un prunier, lors de notre visite.

Marie-Pier Aubuchon, qui a été mairesse de La Visitation-de-l’Île-Dupas de 2017 à 2021, a été partie prenante de la naissance du projet au cours des deux dernières années de son mandat et dit être fière du résultat.

«On veut aussi être un exemple, on voudrait qu’il y ait de plus en plus de forêts nourricières au Québec, a expliqué Mme Aubuchon, également rencontrée sur place. Moi c’est ma fierté d’avoir apporté cela à la municipalité.»

Simon Dessureault / AGENCE QMI

Résilience alimentaire

Amélie Drainville, citoyenne engagée dans le projet, rédige actuellement un mémoire de maîtrise sur les politiques québécoises en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, à l’école de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke.

Selon elle, ce genre d’initiative est salutaire.

«Notre résilience alimentaire comme peuple me préoccupe beaucoup, nous a-t-elle dit. Du moment que la chaîne du système mondial alimentaire brise parce que le prix du pétrole augmente ou qu’il y a une guerre en Ukraine, tout pète et on n’est plus capable de manger. Il faut repenser nos systèmes alimentaires à petites échelles.»

Simon Dessureault / AGENCE QMI

Justement, l’élément réflexion fait partie du projet. Des conférences y sont offertes, de même que des séances de yoga axé sur la forêt nourricière.

«L’objectif est de continuer à améliorer le volet pédagogique», a souligné Jean Drainville.

Le comité citoyen qui assure l’entretien de cette forêt nourricière estime qu’elle a nécessité environ 2000 heures de travail bénévole en 2020-2021, en plus d’avoir bénéficié de 50 000 $ de subventions entre 2019 et 2021 pour sa mise en place.