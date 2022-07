Laurentides: un ado de Prévost manque à l’appel

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de localiser un adolescent de Prévost, dans les Laurentides, qui manque à l’appel depuis jeudi.

William St-Aubin Girard, 15 ans, a été vu pour la dernière fois le 21 juillet aux alentours de 22 h. Selon la SQ, l’adolescent, qui se déplacerait à pied, pourrait se trouver à Montréal.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a également fait savoir la police provinciale.

Mesurant 1,88 m (6 pi 2 po) et pesant 70 kg (154 lb), William St-Aubin Girard a les cheveux blonds, rasés sur les côtés. Il a les yeux bruns et un sourcil à moitié rasé. Au moment de sa disparition, il portait un jean noir, des souliers noirs et un sac en bandoulière.

Toute personne qui apercevrait William St-Aubin Girard est priée de communiqué avec les autorités en composant le 911.