Le bon voisinage : mon cul !

J’habite un bloc de logements de la Basse-Ville de Québec, et je peux te dire, Louise, que plusieurs des locataires du lieu sont des morons finis. Comme je le sais et qu’eux ne sont pas assez intelligents pour s’en rendre compte, j’en profite pour abuser de leur patience.

Je sais que vous risquez de me dire que ce n’est pas une façon correcte d’agir, mais pourquoi est-ce que je changerais, si les seules remontrances que je reçois, ce sont de simples avertissements de la police pour bruits excessifs ou abus des espaces communs par mes enfants ?

D’ailleurs, je considère être dans mon droit de me venger d’une société qui, elle, ne m’a pas ménagée durant toute mon enfance à cause de la pauvreté de mes parents et de mon apparence physique. Je me venge de ce qu’on m’a infligé pendant tant d’années et je montre à mes enfants que la seule façon d’être entendu par les autres, c’est de se montrer le plus fort.

S.B.

Ce n’est pas faire preuve de maturité que d’enseigner à ses propres enfants la pire façon de se comporter en société et la meilleure façon de souffrir toute leur vie. La colère que vous refoulez depuis si longtemps vous aveugle tant elle s’est incrustée en vous.

La colère est une notion mal perçue par plusieurs. Entre le fait de la refouler, ce qui est néfaste, et le fait de l’exprimer dans des excès de langage ou d’attitude, sachez qu’elle peut faire office de motivation au changement en vous fournissant l’énergie nécessaire pour analyser les obstacles et voir comment les contourner dans le respect de vos limites personnelles et de celles des autres.

Ne pensez-vous pas que cette façon d’envisager la vie vous rendrait un meilleur service à vous-même, et en rendrait surtout un à vos enfants, plutôt que de les maintenir englués dans une colère qui vous appartient à vous et à vous seule ?