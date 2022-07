Les Menfous

On était au théâtre, le genre de théâtre immersif avec des comédiens qui se promènent partout entre les rangées et qui prennent les spectateurs à partie, quand un gars a sorti son téléphone et s’est mis à texter à côté de ma blonde.

« Vous dérangez le public et manquez de respect envers les comédiens, lui a lancé ma douce.

– J’ai le droit de faire ce que je veux », lui a répondu le bonhomme.

ÉTALER SA VIE

Tout est là.

Vous voulez une phrase résumant parfaitement notre époque ?

Ne cherchez plus, la voilà.

Cette réplique vaut tous les essais volumineux qui sont sortis au cours des cinq dernières années.

« J’ai le droit de faire ce que je veux... »

L’autre jour, c’était moi à mon gym qui tentais de lire tranquillement sur le bord de la piscine.

Le gars à côté beuglait dans son téléphone cellulaire comme si la discussion qu’il avait avec je ne sais qui (son courtier ? un de ses clients ? son ex ?) était d’intérêt national.

Je suis allé le voir.

« Pardon, mais votre discussion, aussi passionnante peut-elle vous sembler, ne m’intéresse pas. Pouvez-vous utiliser des écouteurs, s’il vous plaît ? »

C’était comme si je lui avais dit de jeter sa mère aux poubelles.

Depuis quand les gens peuvent mener des conversations privées sur main libre en criant, comme s’ils étaient en train de négocier un accord de paix entre l’État palestinien et Israël ?

Depuis quand les gens se comportent comme si leur vie, leur petite vie, avec leurs amis, leurs amours et leurs emmerdes, était d’intérêt public ?

LA VIE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

Dans son livre Life : The Movie — How Entertainment Conquered Reality, sorti en 1998, le critique culturel Neal Gabler disait qu’à la fin du XXe siècle, chaque individu se comportait comme si sa vie était un film dont il était le héros.

On ne vit pas : on se donne en spectacle. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

On agit comme si les gens qui nous entourent n’avaient pas d’existence propre, comme s’ils n’étaient que des figurants, des seconds rôles dont la mission sur terre était de nous donner la réplique.

Comme si notre vie était un gros Truman Show.

Aujourd’hui, 24 ans plus tard, alors que nous avons les deux pieds dans le XXIe siècle, la prophétie de Gabler – l’observateur le plus fin et le plus lucide de notre époque – est plus vraie que jamais.

Vous ne vivez pas à mes côtés : vous jouez dans mon film.

Et je ne vis pas à vos côtés : je joue dans votre film.

Chaque moment de notre vie devient un spectacle. On ne vit pas, on se met en scène.

Même la vertu se donne constamment en représentation. L’important n’est pas d’avoir de bonnes valeurs, c’est de faire en sorte que les gens qui nous entourent sachent que nous avons de bonnes valeurs !

TOUS DANS LE MÊME BAIN

« J’ai le droit de faire ce que je veux. »

On ne peut trouver meilleur résumé de notre époque.

Et on baigne tous dans ce cloaque, qu’on le veuille ou non. Nous sommes tous un astre lumineux autour duquel tourne le reste du monde.

Belle société...