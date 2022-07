Live A Live: pour les mordus

Inédit hors Japon depuis sa sortie en 1994, Live A Live se fraie enfin un chemin vers nos consoles. L’attente en a-t-elle valu la peine ? Oui. Mais seulement pour les mordus de jeux de rôle.

Photo courtoisie, Nintendo

Il en a mis du temps, ce Live A Live, avant de nous laisser le découvrir. Certains ne l’espéraient même plus, après près de 30 années à être confiné au Japon. Mais Nintendo le dépoussière aujourd’hui pour lui offrir une nouvelle vie à travers la planète. En chemin, le jeu en entier a été revu, rematricé et, surtout, redessiné pour aboutir dans une version infiniment plus fluide et alléchante visuellement.

Photo courtoisie, Nintendo

Dès l’insertion de la cartouche dans nos consoles, l’histoire se déploie en sept chapitres, chacun consacré à une époque distincte : de la préhistoire au futur lointain, en passant par le Far West, le Japon Edo, la Chine impériale ou encore l’époque actuelle, le joueur se trouve propulsé dans des ramifications narratives parallèles, à explorer dans l’ordre qu’il le souhaite. Ces histoires finiront toutes bien évidemment par converger dans le dernier bout.

Une bonne idée... mais qui peut semer la confusion chez certains. Un exemple ? On a cru bon suivre l’ordre chronologique en commençant par la préhistoire, pour finalement se buter à un univers où les protagonistes sont pratiquement muets, passant ainsi outre les classiques tutoriels et explications des mécaniques de jeu. On a rapidement revu notre itinéraire pour prioriser d’autres époques où l’atterrissage a été, disons, plus doux.

Un peu vieillot

Il y a également ce subtil aspect vieillot qui se dégage de ces mécaniques. Celles-ci plient en effet légèrement sous le poids des années, accusant un certain retard face aux récents Triangle Strategy ou encore Fire Emblem Warriors : Three Hopes. En ce sens, Live A Live n’est peut-être pas la meilleure initiation au genre pour les novices. On devine tout de même que ceux qui ont grandi avec les jeux du même acabit s’y retrouveront instinctivement et sans grand tracas. À vous de choisir votre camp.

Vous hésitez à vous le procurer ? Bonne nouvelle, un démo – téléchargeable gratuitement – vous permettra de forger votre propre opinion.

Live A Live ★★★★