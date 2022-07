LNH: Quinton Byfield prêt pour la suite

Le jeune joueur de centre Quinton Byfield n’a pas connu le début de carrière espéré avec les Kings de Los Angeles, lui qui a passé la moitié de sa première campagne à l’infirmerie.

Le deuxième choix au total du repêchage de 2020 était d’attaque à l’aube de sa saison recrue, en octobre dernier. Une fracture à la cheville gauche a toutefois chamboulé ses plans, et il a dû attendre au 20 janvier pour disputer son premier match de la saison.

Le pivot format géant ne semblait pas tout à fait prêt à exceller dans la meilleure ligue de hockey au monde à son retour au jeu. Il a amassé 10 points en 40 rencontres, et a été laissé de côté la majeure partie du premier tour éliminatoire.

«Je ne perds pas espoir pour autant, a confié Byfield au site de la Ligue nationale de hockey. Je sais que je suis un bon joueur et que j’atteindrai mon potentiel. Il me faut juste de la patience et une autre chance.»

Il a mentionné avoir beaucoup appris lors de son passage dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec le Reign de l’Ontario pendant la saison 2020-2021, où il a amassé 20 points en 32 matchs.

«En raison de la pandémie, j’ai pu jouer dans la LAH et j’ai beaucoup appris de ces gars, a-t-il enchaîné. Plusieurs vétérans plus âgés ont passé beaucoup de temps là, donc ils m’ont en quelque sorte montré comment les choses fonctionnaient.»

Byfield aura fort à faire pour se tailler un poste régulier avec les Kings l’an prochain, puisque cette organisation compte déjà Anze Kopitar, Phillip Danault, Gabriel Vilardi, Alex Turcotte et Blake Lizotte au centre, pour ne nommer que ceux-là.

«J’ai encore énormément de choses à prouver, a-t-il conclu. Je crois que je serai bien meilleur la saison prochaine.»