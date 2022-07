MLB: les Yankees ne font qu’une bouchée des Orioles

Les Yankees de New York ont conclu leur périple à Baltimore sur une bonne note, dimanche, en blanchissant les Orioles 6 à 0.

Cette victoire, les «Bombardiers du Bronx» la doivent principalement à leurs lanceurs. Le partant Néstor Cortés (8-3), qui a espacé six coups sûrs en autant de manches, a également retiré sept frappeurs sur des prises. En relève, Clarke Schmidt n’a presque rien donné, signant un troisième sauvetage depuis le début de la campagne.

Aaron Judge a cogné son 37e circuit de la saison dans la victoire, produisant deux points. DJ LeMahieu et Jose Trevino, avec un double chacun, puis Isiah Kiner-Falefa et Aaron Hicks, à l’aide de simples, ont produit les autres points des visiteurs.

Dean Kremer (3-2) a quant à lui subi la défaite puisqu’il a concédé quatre points, cinq frappes en lieu sûr et un but sur balles en cinq manches et un tiers.

Pendant que les Yankees consolident leur position en tête, les Orioles, pour leur part, sont derniers de la section Est de l’Américaine, à un demi-match des Red Sox de Boston.

Les Yankees seront maintenant de retour à New York pour une courte série de deux matchs contre les Mets à compter de mardi.

Les Rays domptés

À Kansas City, les Royals ont infligé une deuxième défaite de suite aux Rays de Tampa Bay, cette fois par la marque de 4 à 2.

Un simple de Hunter Dozier en fin de septième manche a brisé une égalité de 2 à 2, puis MJ Melendez a produit le point d’assurance avec un double au cours du tour au bâton suivant.

La formation de la Floride a certes inscrit deux points au tableau, mais elle a été limitée à cinq coups sûrs dans cette rencontre. Parmi ceux-ci, il y a le quatrième circuit de la saison de Yandy Diaz.

Kris Bubic (2-6) a vu la victoire être portée à sa fiche après que son coéquipier Taylor Clarke eut réussi un deuxième sauvetage cette saison. Brooks Raley (1-1) a pour sa part accordé le point de la victoire.

Cette deuxième défaite consécutive signifie que les Rays ont glissé au troisième rang de l’Est de l’Américaine derrière les Blue Jays de Toronto.