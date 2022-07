NFL: un joueur canadien atteint d’un cancer

Le jeune receveur éloigné canadien John Metchie III, membre des Texans de Houston, a annoncé dimanche qu’il était atteint d’une forme de leucémie.

Un communiqué publié par l’organisation de la NFL a révélé que l’athlète de 22 ans souffrait de la leucémie aiguë promyélocytaire, «la forme de leucémie la plus facilement curable».

«Je reçois actuellement d'excellents soins médicaux, je suis de bonne humeur et je m'attends à me rétablir plus tard, peut-on lire dans le court message transmis par l'équipe.

«Je ne jouerai probablement pas au football cette saison. Mon objectif principal sera ma santé et mon rétablissement. Merci d'avance pour votre soutien et vos meilleurs vœux. J'ai hâte de revenir plus fort que jamais.»

Les Texans ont obtenu les services de Metchie III avec le 44e choix du dernier repêchage du circuit Goodell. Il évoluait précédemment avec le Crimson Tide de l’Alabama.

Metchie III est né à Taïwan d’une mère taïwanaise et d’un père nigérien. Après un court passage au Ghana, sa famille a déménagé à Brampton en Ontario, avant de plus tard s’établir aux États-Unis.