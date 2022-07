Quand le prédateur le plus redouté du pôle Nord a chaud...

Le réchauffement climatique est bien présent et les temps sont difficiles, au pôle Nord... Il fait de plus en plus chaud et Pol Polaire, un ours polaire, commence à manquer de ressources pour nourrir et divertir ses jumeaux, Léa et Léo. Pourtant, ce papa maladroit et aimant fait son possible pour donner un semblant de vie normale à ses enfants. Il les initie à la chasse sur la banquise. Ils rencontrent des proies assez colorées !

Ce premier tome de la bande dessinée Pol Polaire (destinée principalement aux enfants âgés de 8 à 12 ans) est une très belle découverte. À la fois drôles et touchantes, les aventures de Pol Polaire, de ses jumeaux Léa et Léo et de leur oncle Bob – un personnage unique et coloré – divertissent, tout en mettant de l’avant un sujet des plus actuels et importants.

En effet, l’auteure parvient à centrer son histoire autour du réchauffement climatique, mais sans rendre le récit pour autant lourd ni moralisateur. Elle invite les enfants à faire connaissance avec les animaux du Grand Nord, qui se retrouvent malgré eux victimes du réchauffement climatique.

Un prédateur plus maladroit que redoutable

Si l’ours polaire se veut normalement redoutable sur la banquise, le cher Pol, lui, est plutôt maladroit et très rigolo ! La bande dessinée le met en scène dans une série d’aventures cocasses, alors qu’il tente d’aider ses jumeaux à trouver des moyens de s’amuser, d’aller à la chasse aux phoques ou de détourner l’attention d’une équipe de scientifiques dans le but de s’emparer de leur nourriture.

Les lecteurs vont adorer Brigitte, un phoque femelle qui s’amuse à ridiculiser Pol lorsqu’il tente de la chasser, et l’oncle Bob, dont un des passe-temps consiste à collectionner des détritus échoués ou abandonnés par les humains. Puis, au cœur de tout ça se retrouve la quête de la petite famille, qui cherche la mère ours polaire mystérieusement disparue, il y a quelques années...

Pol Polaire, c’est une bande dessinée criante de vérité, mais drôle, amusante, colorée et adorable.

À LIRE AUSSI

Je déteste les moustiques, mais...

Photo courtoisie

Rares sont ceux qui apprécient les moustiques, incluant ces fameux maringouins, alias les ennemis de nos étés. C’est d’ailleurs le cas pour la fillette de cette mignonne histoire qui les qualifie carrément de vampires ailés déterminés à ruiner ses journées ! Pourtant, aussi désagréables soient-ils, les moustiques sont utiles et nécessaires à la vie. Au même rythme que la jeune narratrice de cet album, les petits lecteurs pourront découvrir le rôle des moustiques dans la pollinisation des fleurs et l’alimentation des oiseaux. Un charmant petit album aux superbes illustrations vives et colorées, qui ne pourrait être plus à-propos en cette période estivale !

Pleins gaz ! La petite histoire de la moto

Photo courtoisie

L’été, elle est reine de nos routes. Pour plusieurs, elle est symbole de liberté. Qui est-elle ? La moto. Cet album magnifiquement illustré entraîne le lecteur dans un voyage (sur deux roues !) à travers l’histoire de ce véhicule. Motos de course, motos militaires, motos de cirque et motos de loisir ; elles ont chacune leurs caractéristiques personnelles. Voici un documentaire bien complet sur la motocyclette – comme on l’appelait à la fin du 19e siècle – et sur ceux qui l’ont fait briller, notamment le grand Evel Knievel. La section sur les records, dans l’album, est d’ailleurs fort intéressante.

Boumbidoum

Photo courtoisie

Boumbidoum est un DingPlouf, une sympathique boule de poils qui a le pouvoir de se transformer, mais qui a également l’habitude de se multiplier, lorsqu’elle éclate de rire. Ainsi, Boumbidoum est venu sur Terre parce que sa planète, Badabang, est désormais surpeuplée. Cependant, il s’ennuie énormément, loin des siens... Dans cet album au concept bien intéressant, le petit lecteur est donc convié à divertir Boumbidoum, en soufflant, en le flattant et en tapant les pages. Mais attention : il ne faut pas le faire rire ! Cet ouvrage vise aussi à familiariser les enfants avec plusieurs formes géométriques simples et à introduire les verbes d’action. Vraiment un petit livre rigolo comme tout !

Dans l’univers des Narpins : On a perdu la coupe !

Photo courtoisie

Olivia est comme toutes les petites filles de son âge. Cependant, une chose la distingue des autres... Elle est une des rares personnes capables de voir les Narpins. C’est quoi, un Narpin ? C’est une sorte d’animal magique qui fabrique des illusions. En soufflant les six bougies sur son gâteau d’anniversaire, Olivia a fait le souhait d’avoir une nouvelle amie. C’est ainsi que lui est apparu Frigule, un Narpin. Ils s’amusent beaucoup ensemble, jusqu’au jour où la coupe magique des Narpins disparaît... Cette belle nouvelle collection jeunesse écrite en gros caractères vise à stimuler l’imaginaire des petits lecteurs.