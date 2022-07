Rappel de laxatifs en solution orale

Plusieurs laxatifs salins en solution orale de différentes marques font l’objet d’un rappel en raison d’un risque de contamination microbienne pouvant présenter des risques pour la santé.

Santé Canada et l’entreprise Shandex Group procèdent ainsi au rappel de laxatifs salins en solution orale des marques Equate (saveur de citron), Life Brand (saveurs de citron et cerise) et Personnelle (saveur de citron).

«L’entreprise rappelle les produits par mesure de précaution, à la suite d’un rappel aux États-Unis de produits semblables qui sont fabriqués dans le même établissement», a fait savoir Santé Canada par communiqué, dimanche.

Ce type de laxatif est utilisé pour soulager la constipation occasionnelle et son utilisation est indiquée chez les adultes et les enfants âgés de deux ans ou plus.

Les lots concernés sont:

– Laxatif salin en solution orale de citrate de magnésium de marque Equate, 300 ml, saveur de citron (NPN 80015316);

– Laxatif salin en solution orale de citrate de magnésium de marque Life Brand, 300 ml, saveur de citron (NPN 80015316);

– Laxatif salin en solution orale de citrate de magnésium de marque Life Brand, 300 ml, saveur de cerise (NPN 80015316);

– Laxatif salin en solution orale de citrate de magnésium de marque Personnelle, 300 ml, saveur de citron (NPN 80015316).

«Des essais microbiens réalisés sur les produits rappelés aux États-Unis ont permis de déceler la présence de Gluconacetobacter liquefaciens. L’ingestion des produits contaminés peut entraîner l’apparition de symptômes comme une gêne ou des douleurs abdominales, la diarrhée, des nausées et des vomissements. Les enfants, les femmes enceintes, les aînés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli pourraient être plus vulnérables à des effets indésirables graves découlant d’une contamination microbienne», a précisé Santé Canada.

L’organisme fédéral recommande à toute personne qui possède l’un de ces laxatifs de «cesser d’utiliser le produit rappelé» et de consulter un professionnel de la santé si vous en avez consommé.