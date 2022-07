S’attaquer aux vrais problèmes

Mon bon docteur m’est apparu déprimé lors de mon rendez-vous de suivi post-transplantation pulmonaire. La montée des hospitalisations reliées à la COVID l’inquiétait.

Il a raison, car l’engorgement est tel que plusieurs anticipent des déplacements de malades vers d’autres institutions publiques ou privées dans les prochaines semaines, le tout rappelant les affres de la première vague.

Bien que la situation paraisse sous contrôle, on peut prévoir les critiques acerbes sur notre système de santé, son personnel et les syndicats, si on devait revivre l’enfer de la première vague.

Pourtant, c’est l’inertie gouvernementale, la tardiveté à mettre en place les mesures utiles, la sourde oreille aux avis syndicaux et la fragilisation du réseau de la santé avec des budgets insuffisants qui auront généré la catastrophe.

C’est la force du capitalisme et des pions des oligarques financiers de provoquer la guerre entre contribuables pendant que les détenteurs du capital s’enrichissent toujours plus !

Le simplisme déconcertant

Les commentaires suivant certaines chroniques sont déconcertants par leur simplisme et les préjugés qu’ils transportent.

J’ai en tête certains lecteurs qui répondaient à Loïc Tassé que le réchauffement climatique est bon pour l’économie canadienne, car nous n’en subissons pas trop les conséquences et que les pays qui vivent les catastrophes achètent chez nous pour pallier leurs carences.

Des raisonnements aussi tordus sont également émis à l’égard de nos services publics, des gens ayant facilement tendance à généraliser un cas douteux à l’ensemble d’un réseau ou d’un ministère et à scander que notre système ne fonctionne pas.

Ces mêmes personnes accuseront par ailleurs les syndicats d’être la source de tous les maux, de nuire à la croissance de l’économie et de provoquer la fermeture d’entreprises.

Pendant que la classe moyenne se tiraille, les grandes entreprises continuent d’engranger les profits avec des stratégies d’évitement fiscal qui cadrent à l’intérieur de nos lois.

Les salariés de la classe moyenne payent de forts impôts pendant que les riches font tout pour s’en sauver.

On n’a qu’à penser à l’Agence du revenu du Canada qui a été déboutée en Cour suprême dans sa poursuite contre une grande chaîne d’alimentation canadienne. Des milliards de dollars en cause sans que le gouvernement manifeste une volonté de changer les lois par la suite.

Viser juste

La solidarité sociale se révèle la meilleure garantie pour une société paisible en assurant la dignité de tous.

Les contribuables n’ont pas tout à fait tort de trouver leur fardeau fiscal trop lourd. Ils devraient toutefois éviter de s’en prendre aux salariés et exiger que les compagnies et leurs hauts dirigeants payent leur juste part d’impôts pour réduire la leur.

Tant que les États mettront les intérêts économiques des multinationales avides de profits au-dessus de l’intérêt des citoyens, la biodiversité s’étiolera, les changements climatiques s’aggraveront, les droits fondamentaux seront bafoués et les risques de guerre se multiplieront.

On peut changer le monde démocratiquement, encore faut-il savoir sur quoi on vote !