Triste recul de la science sur l’Alzheimer

Une bonne partie de 15 ans de recherches sur la maladie d’Alzheimer est bonne pour la poubelle puisqu’elle reposait sur une étude américaine contenant des données falsifiées.

« Ça me choque qu’on ait dépensé autant d’argent public pour poursuivre une voie qui a été basée sur une étude faussée sans rigueur scientifique », exprime Nouha Ben Gaied, directrice recherche et développement de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. Malheureusement, ce sont les familles qui écopent. »

Jeudi dernier, la prestigieuse revue Science a publié une enquête révélant que les données d’une des études sur l’Alzheimer les plus citées, produite par des chercheurs de l’Université du Minnesota en 2006, montraient des signes de falsification.

Dans la quinzaine d’années qui a suivi, les scientifiques ont cherché à faire progresser la théorie avancée par cette étude frauduleuse, soit celle que l’accumulation de plaques amyloïdes sur les neurones provoque l’Alzheimer.

Rien qu’aux États-Unis, des milliards de dollars ont été investis pour explorer cette théorie, selon Science.

« C’était la voie majeure », résume Mme Ben Gaied.

Ressources gaspillées

Durant la même période, la recherche de traitements contre l’Alzheimer s’est résumée à une succession d’échecs, fait remarquer Mme Ben Gaied, qui ne s’attend pas à voir un médicament de disponible dans les prochaines années.

« On a l’impression qu’on a gaspillé des ressources, commente pour sa part Charles Dupras, professeur adjoint en bioéthique à l’Université de Montréal. Si ça avait été alloué à d’autres types de recherches, peut-être qu’on aurait fait du progrès dans la bonne direction. »

M. Dupras s’est montré étonné de voir que des drapeaux rouges n’ont pas été levés plus tôt concernant cette étude.

« On se serait attendu à ce que ce genre d’erreur soit détecté plus rapidement, que ça ne prenne pas 15 ans. La science doit s’autovérifier », explique-t-il.

Pourquoi un chercheur manipulerait-il délibérément des résultats ?

« Il y a la notoriété, le prestige, ça peut être des bénéfices financiers, l’avancement dans la carrière », énumère-t-il.

Le principal suspect fait présentement l’objet d’une enquête par l’Université du Minnesota.

« Il y a des investissements qui semblent perdus. Est-ce que des compagnies risquent de poursuivre ce chercheur-là ? » se demande M. Dupras.

Les cas doubleront en 2030

Charles Ramassamy, titulaire de la Chaire de recherche Louise et André Charron sur la maladie d’Alzheimer, croit que la communauté scientifique doit tirer des leçons de cette nouvelle.

« Ça permet de mettre en lumière qu’il faut aller voir ailleurs dans d’autres directions. Ce n’est pas une voie qui est responsable de la maladie, c’est plusieurs voies. »

« Depuis les cinq dernières années, il y a beaucoup de voix de chercheurs qui s’élèvent pour dire que ce n’est pas la cause de la maladie », souligne pour sa part Mme Ben Gaied

D’autant plus qu’au Québec, le temps presse pour trouver des solutions à cette maladie avec le vieillissement de la population qui se profile à l’horizon.

« On estime à plus 163 000 le nombre de Québécois qui sont atteints de la maladie ou autres troubles neurocognitifs. On considère que ces chiffres auront plus que doublé d’ici 2030 », fait savoir Mme Ben Gaied, qui insiste sur « l’impact majeur » attendu sur notre système de santé.