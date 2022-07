18 secondes suffisent pour voler un véhicule

Au Québec, et particulièrement à Montréal, le vol de véhicules est un véritable fléau. Dans les dernières semaines, pas moins de trois journalistes automobiles se sont d'ailleurs fait voler le véhicule qu’ils mettaient à l’essai!

À l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Pierre Lévesque, détaillant et installateur du système de repérage Domino.

Des statistiques alarmantes

Afin d’illustrer l’ampleur et la gravité de la situation, M. Lévesque a livré d’emblée quelques statistiques absolument alarmantes en lien avec le vol de véhicules.

« 40% des véhicules volés qui se retrouvent au port de Montréal viennent de Montréal. 30% viennent du reste du Québec et le dernier 30% vient de l’Ontario. Souvent, les véhicules sont envoyés en Afrique ou au Moyen-Orient. En 2021, 5200 VUS ont été volés. Dans le lot, 40% étaient des Honda CR-V », raconte M. Lévesque.

Parmi les autres véhicules les plus prisés par les voleurs, il cite les Ford F-150, VUS Lexus, Honda Civic, Toyota Highlander et Toyota Tacoma.

Au Québec, un véhicule est volé toutes les 15 minutes. M. Lévesque précise qu’avec un amplificateur du signal de la clé, il suffit de 18 secondes pour voler un véhicule.

Comment ça fonctionne?

Bien connue, l’entreprise TAG utilise la technologie RFID et la triangulation dans son système de repérage. De son côté, Domino utilise la technologie GPS. « Notre gros avantage chez Domino, c’est que le positionnement est activé sans avoir besoin qu’un membre de l’escouade saute dans son véhicule et se mette à la recherche du véhicule volé », explique M. Lévesque. Il rajoute que le système perçoit le véhicule s’il est en mouvement et que la technologie permet une tolérance de cinq mètres.

M. Lévesque mentionne également que les statistiques démontent qu’un système de repérage réduit de 90% le risque de se faire voler son véhicule.

Combien ça coûte?

Le système Domino coûte 349 $. Il permettra d’économiser une centaine de dollars par année en frais d’assurance. « Nos installations sont toujours confidentielles. Personne n’assiste à nos installations », laisse savoir M. Lévesque afin de protéger l’efficacité du système.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question du dévoilement des Chevrolet Blazer EV 2024 et du Ford F-150 Raptor R 2023.

Essais routiers

Les deux animateurs livrent leurs impressions sur les Volvo XC40 / C40 Recharge 2022 et Mercedes-AMG GT53 2022 récemment mis à l’essai.

Réponses aux questions du public

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant l’achat d’un Chevrolet Equinox 2015 ainsi que le meilleur choix entre une Mitsubishi Lancer Evo, une Subaru WRX STI et une Ford Focus RS.

