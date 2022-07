[À VOIR] Un essaim phénoménal de méduses capté en vidéo

Des images aériennes fascinantes montrent un énorme essaim de méduses au large des côtes d'Israël, en mer Méditerranée.

Les images ont été filmées jeudi dernier par les autorités maritimes du pays qui inspectaient les eaux de la baie de Haïfa lors de leur migration annuelle.

capture d'écran | Reuters

Leur bateau a littéralement été encerclé par les invertébrés.

Selon l’organisation, la pollution et le changement climatique augmentent l'intensité des essaims de ces animaux marins.

capture d'écran | Reuters

«Ainsi, depuis les années 80, nous pouvons voir ces méduses venir ici sur nos côtes en plus grand nombre. Chaque année à cause du réchauffement climatique l'eau devient de plus en plus chaude et on peut voir de plus en plus de méduses. Elles viennent de la mer Rouge dans la Méditerranée, et elles causent de vrais dégâts ici. Elles rivalisent avec les poissons locaux pour la nourriture, et restent coincées dans les centrales électriques et les usines de désalinisation. Elles piquent et donc, les gens doivent rester loin de plages pendant l’été, la saison la plus occupée», explique Guy Lavian à Reuters.

capture d'écran | Reuters

Le problème est également problématique dans le canal de Suez, un canal égyptien artificiel vieux de 150 ans qui a permis aux espèces envahissantes de voyager de la mer Rouge à la mer Méditerranée, où il existe désormais 17 sortes de méduses, la plupart non venimeuses.

Les fuites d'engrais agricoles au large des côtes servent également de nourriture aux méduses.