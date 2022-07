Castellanos quitte la MLS pour la Liga

Meilleur buteur de la Major League Soccer (MLS) la saison dernière, Valentín Castellanos poursuivra sa carrière dans la Liga.

Le New York City FC a en effet annoncé avoir prêté l’attaquant au Girona FC jusqu’au mois de juin, lundi.

Castellanos, âgé de 23 ans, a remporté le Soulier d’or avec 19 filets en 2021. Il mène par ailleurs une fois de plus cette année avec 13 buts en 17 sorties. En tout, il a touché la cible 50 fois en 109 matchs répartis sur cinq saisons.

Il a par ailleurs été l’un des artisans de la conquête de la Coupe MLS au terme de la dernière campagne avec notamment un but en finale.

«Je suis arrivé à New York il y a quatre ans et cette expérience a été tout ce que j'aurais pu souhaiter, a dit Castellanos dans un communiqué. C'est ici que j'ai grandi et que j'ai fait passer mon jeu au niveau supérieur.»

Castellanos s’était joint au NYCFC en 2018 en vertu d’un prêt du Club Atlético Torque, en Uruguay. Il se tourne maintenant vers l’Europe pour réaliser un rêve d’enfance.

«Bien qu'il soit difficile de quitter ce club, je crois fermement que c'est le bon moment pour moi de déménager en Europe, ce qui a toujours été un de mes rêves personnels. Je me sens confiant et prêt pour un nouveau défi.»