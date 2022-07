Comportements toxiques: Hockey Canada dévoile son plan d’action

Hockey Canada a dévoilé lundi un plan d’action détaillé pour s’attaquer aux comportements toxiques dans le monde du hockey, alors que l’organisme est sous le feu de la critique après qu’une affaire de viol collectif en 2018 ait fait surface.

Le plan d’action rendu public lundi prévoit plusieurs nouveaux engagements axés sur quatre domaines précis: les obligations redditionnelles, la gouvernance, les vérifications indépendantes sur la sécurité dans le sport, ainsi que les normes, la sensibilisation et la formation.

Un code de conduite réformé, un système de signalement et de suivi revu et de meilleures formations de sensibilisation sont notamment prévus. Un groupe d’experts indépendant sera également chargé de procéder à une révision complète de la gouvernance.

Comité spécial

La mise en œuvre de ce plan d’action sera menée par un comité spécial qui sera créé d’ici le 15 septembre.

«Nous reconnaissons qu’il est urgent de nous attaquer aux comportements qui font en sorte que la population canadienne remette en question, avec raison, certains aspects de notre sport», a commenté le président et chef de la direction de Hockey Canada, Scott Smith, dans un communiqué.

«Le changement de culture ne se produira pas du jour au lendemain, mais avec ce plan d’action, nous sommes résolus à opérer les changements nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être de quiconque participe au hockey au Canada ainsi que des amateurs et amatrices de notre sport.»

Ayant déjà mal paru devant le Comité permanent du patrimoine canadien (CHPC), Hockey Canada devra une fois de plus répondre aux questions des élus, mercredi. D’anciens et d’actuels membres de la direction d’Hockey Canada, dont les commissaires des trois ligues juniors du pays, seront appelés à se prononcer.

Critiquée

Rappelons que la Fédération est critiquée de toute part depuis sa réaction à cette histoire de viol collectif survenu à London en Ontario, lors d’un gala en marge du Championnat du monde junior en 2018.

Au mois de mai dernier, elle a notamment indiqué avoir conclu une entente hors cour avec une jeune femme après une enquête indépendante de 26 mois qui n’avait pas permis d’identifier les huit présumés agresseurs.

Depuis, il a été possible d’apprendre qu’un fonds prévu spécialement pour payer des risques non assurables avait été utilisé pour dédommager la victime et acheter ton silence. Dans toute cette tempête, l’organisme a perdu son financement du gouvernement fédéral, et plusieurs commanditaires se sont distanciés de celui-ci.