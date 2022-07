De l’eau au moulin !

André Simard, maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, et Yves Plante, président de la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies, ont procédé récemment à l’inauguration officielle de la nouvelle grande roue à godets du moulin de la Seigneurie.

En 2016, en raison d’un état de dégradation avancé, la roue a dû être immobilisée. Celle-ci devait être entièrement reconstruite, ce qui fut fait au cours des six derniers mois grâce à un investissement d’un peu plus d’un demi-million de dollars. Sur la photo, de gauche à droite : André Anglehart, directeur général de la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies ; Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup ; Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud ; François Archambault, représentant de Desjardins ; Yves Plante, André Simard, et Steve Dionne, directeur général de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Une première réussie

Avec plus de 430 participants en provenance de 14 pays, le premier Rendez-vous d’affaires de la Francophonie à Québec, tenu du 4 au 6 juillet derniers au Centre des congrès, a été un franc succès ! Plus de 375 rencontres d’affaires (B2B) ont eu lieu durant ce rassemblement d’acteurs en provenance de la Francophonie internationale. Parmi ces délégations internationales, notamment une vingtaine d’entreprises françaises innovantes accompagnées par Team France Export, une cinquantaine accompagnée par Les Offices jeunesse internationaux du Québec et l’Office franco-québécois pour la jeunesse, et plus d’une douzaine sous l’égide du Centre de la francophonie des Amériques. Sur la photo, de gauche à droite, les organisateurs : Pierre-Michel Bouchard, PDG du Centre des congrès de Québec, Alain Aubut, président du CA de la Société du Centre des congrès de Québec, et Carl Viel, PDG de Québec International.

Un retour attendu

Après une pause forcée de deux ans en raison de la COVID-19, la Fondation du Patro de Charlesbourg m’annonce le retour de son coquetel-bénéfice le vendredi 16 septembre, dès 17 h 30, dans les locaux du Patro, et ce pour une 45e année. Marc-Antoine Lacasse (photo), partenaire du Patro et propriétaire de La Piazzetta Charlesbourg et copropriétaire de La Piazzetta St-Jean, à Québec, et St-Hyacinthe, a accepté la présidence d’honneur de la plus importante source de financement du Patro. Renseignements : Jean-François Fortin au (418) 626-0161.

En souvenir

Le 25 juillet 2013. Le pape François est assailli par la foule lors de sa visite dans une favela de Rio de Janeiro, au Brésil. La « papemobile » s’est retrouvée au milieu de la foule sur une section d’environ 100 mètres. Le pape a fait arrêter son véhicule à plusieurs reprises pour embrasser des enfants qui lui étaient présentés par ses gardes du corps.

Anniversaires

Gino Chouinard (photo), animateur de l’émission Salut Bonjour à TVA, 55 ans... Lynda Lemay, auteure-compositrice-interprète, 56 ans... Dominique Cheney, chef cuisinier (Momento) à Québec, 62 ans... Denis Coderre, ex-maire de Montréal (2013-2017), 59 ans... Charles Lafortune, comédien et animateur télé, 53 ans... Matt LeBlanc, acteur de télé et de cinéma, 55 ans...

Disparus

Le 25 juillet 2021 : Henri Vernes (photo), 102 ans, écrivain belge, père de Bob Morane, le héros d’une série de plus de 200 romans... 2020 : Eddie Shack, 83 ans, ancien attaquant des Maple Leafs de Toronto. Il a aussi joué pour les Rangers, les Bruins, les Sabres, les Kings et les Pingouins... 2020 : Peter Green, 73 ans, guitariste cofondateur du célèbre groupe britannique Fleetwood Mac... 2019 : Hugo Santillan, 23 ans, boxeur argentin... 2018 : Sergio Marchionne, 66 ans, industriel et homme d’affaires italien, naturalisé canadien... 2013 : Bernadette Lafont, 74 ans, actrice française...