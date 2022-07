Des mots pour guérir des maux

Il y a un an, la grande Michèle Lalonde, poétesse, dramaturge et essayiste née à Montréal nous quittait.

C’était une artiste engagée qui se révéla au grand public un soir de mars 1970 lorsqu’elle déclama pour la première fois au Gesù, dans le cadre de la Nuit de la poésie, son poème Speak White.

Ses positions politiques sur le Québec ainsi que la question de la langue faisaient d’elle une patriote au sens littéral du mot. Elle aimait sa patrie et servait les desseins de celle-ci avec cœur.

Un précieux cadeau

En 1991, j’en étais encore à mes premiers jours de tournage de la série télé Super sans plomb quand je fis la découverte du célèbre poème de Michèle Lalonde dans le livret que m’avait alors offert mon ami et partenaire de tournage, Julien Poulin.

Je ne connaissais pas l’auteure à l’époque, mais le titre du poème m’intriguait. Julien se contenta de me confier, sourire énigmatique en coin, que c’était un texte qui avait eu un impact important dans sa vie.

En guise de mise en contexte, il m’expliqua que l’expression speak white était une insulte. Des anglophones l’utilisaient alors pour qualifier et mépriser ceux qui ne s’exprimaient pas en anglais dans les lieux publics.

Julien me demanda de lire le poème attentivement et me fit promettre de lui revenir pour en jaser ensemble. Ce que je fis.

Un texte universel époustouflant

Michèle Lalonde a récupéré l’insulte et écrit Speak White en 1968 alors que le Québec déployait sa Révolution tranquille. Le propos inspirait la réflexion et nourrissait la révolte contre la langue de domination « coloniale » anglo-saxonne à l’époque.

Descendant moi-même d’un peuple autrefois colonisé et dominé par des « Européens-civilisateurs », le texte résonnait en moi.

L’autopsie sociologique et historique des classes, l’altération de la mémoire, ainsi que les cultures et les identités meurtries des peuples dominés par la ruse et la force, voilà ce qui me fit faire un parallèle, notamment avec un des pères fondateurs du mouvement littéraire de la négritude, le poète, dramaturge, essayiste et homme politique français, d’origine martiniquaise Aimé Césaire.

Même cause, même combat... Dans son célèbre Discours sur le colonialisme publié en 1950, Aimé Césaire y va d’une charge acerbe et implacable contre l’idéologie colonialiste. Un pamphlet qui fait le procès de l’Europe pour avoir colonisé, aliéné et domestiqué d’autres peuples au nom de la « civilisation ».

À la lumière de ces parallèles traumatiques, on ne peut sous-estimer le mépris et les tragédies vécus par les peuples autochtones au Canada et au Québec.

« [...] tu ne me connais pas

tu m’appelles : Montagnais

tu m’appelles : Cri

tu m’appelles : Tête de boule

tu m’appelles : Algonquin

tu m’appelles : Naskapi

tu m’appelles : Abénaki

tu m’appelles : Micmac

tu m’appelles : Huron

tu m’appelles : Iroquois

tu ne connais pas mes légendes

tu ne connais pas mon histoire

n’attends pas que je me fâche telle une tornade

n’attends pas que je me libère de mes chaînes »

– Joséphine Bacon