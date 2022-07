Éric Duhaime au pays des Anglos

Il serait sage pour Dominique Anglade de se poser de sérieuses questions. C’est même à se demander jusqu’où iront les malheurs de la cheffe du Parti libéral du Québec et de sa formation.

Seulement 10% des francophones appuient son parti. Même chez les non-francophones – pourtant sa base historique –, ses appuis ont chuté sous la barre des 50%. Selon un sondage Léger/Le Journal du 22 juin, le Parti conservateur du Québec (PCQ) d’Éric Duhaime en profite pour grimper à 22% chez les non-francophones.

En même temps, deux nouveaux petits partis anglophones – le Bloc Montréal et le Parti canadien du Québec – ont reçu leur autorisation d’Élections Québec. Bref, le PLQ saigne de partout.

Auprès des fédéralistes, même la descente aux enfers du PQ le prive de son rôle classique de parti refuge antisouverainiste. N’en jetez plus. La cour des libéraux est archipleine.

Il n’en reste pas moins que l’ultime boulet que traîne Dominique Anglade au sein de l’électorat anglophone est son incapacité à guerroyer ouvertement contre le gouvernement nationaliste de François Legault.

Tout particulièrement contre sa loi 21 sur la laïcité, sa loi 96 visant à renforcer la loi 101 et son double recours à la clause dérogatoire – toutes honnies par la communauté anglo-québécoise.

Taillé sur mesure

C’est justement au sein de la communauté anglo-québécoise qu'Éric Duhaime frappe juste, politiquement parlant. Son discours étant taillé sur mesure pour lui faire de l’œil.

La semaine dernière, en entrevue à CJAD, il en a fait amplement la démonstration. Que ferait-il pour mieux protéger la communauté anglophone, lui demande l’animateur? Réponse d’Éric Duhaime: «Je commencerais par me débarrasser de la loi 96.»

La raison qu’il donne est l’écho parfait de l’opinion dominante chez les Anglo-Québécois: «Je ne pense pas que la loi 96 protège même le français. Elle ne sert qu’à déranger la communauté anglophone et à récolter les votes de ce qu’il reste du PQ. C’est une tactique politique, point.»

Tout en reconnaissant le français comme langue commune, le chef conservateur a aussi vanté le caractère bilingue de Montréal. «La communauté anglophone a beaucoup changé, a-t-il ajouté, plusieurs envoient leurs enfants dans des écoles françaises, bilingues ou d’immersion.»

On dirait le credo du PLQ

Surtout, il s’est engagé à ne jamais recourir à la clause dérogatoire: «Les anglophones auront toujours le droit d’aller en cour pour contester une loi qui les prive de leurs droits fondamentaux.»

Même si Éric Duhaime ne sera pas premier ministre, le fait qu'il exprime les sentiments des anglophones sur leur avenir et la loi 96 fait en sorte que son discours pourrait séduire une partie d'entre eux. Il le sait fort bien.

En réaction, aujourd'hui, à un article paru dans nos pages sur la montée du PCQ dans l’électorat anglophone, Éric Duhaime, caméléon politique par excellence, s’est empressé sur Twitter de définir son parti comme l’héritier en titre des valeurs libérales.

Le PCQ, écrit-il, «rassemble de plus en plus les Québécois, de toutes origines, francophones, anglophones ou allophones. Je suis très fier de voir qu’on s’unit tous autour de nos valeurs fortes de démocratie, de droits civiques et de libertés individuelles».

On dirait en effet le credo historique du PLQ...