La vie, c’est ce qui arrive quand on a prévu autre chose, disait John Lennon. Et Aude Lafrance-Girard lui donnerait sûrement raison.

Quand 2020 a débuté, la jeune femme dirigeait l’Hôtel Château Laurier et les autres entreprises de sa famille, le Château Bellevue, le traiteur George V et la pâtisserie Croquembouche, à Québec. Son père se sentait prêt pour la retraite, mais au début mars 2020, Aude a appris qu’elle était enceinte. Quelques jours plus tard, le 13, la COVID-19 forçait la fermeture de l’économie.

« En plus de gérer une crise, je devais prévoir un congé parental pour accueillir mon bébé. Ramener mon père aux opérations pour soutenir l’équipe est vite apparu complexe parce qu’il était déconnecté de cet aspect depuis un bout », se rappelle Aude, qui avait pris la direction générale des entreprises en 2015, tandis que son père occupait la présidence, en mode semi-retraite, depuis un certain temps.

Gestion collaborative

Devant l’incertitude causée par la pandémie, l’équipe de gestion a vécu en mode adaptation et changement, ce qui nécessitait beaucoup de soutien. Ainsi, le congé de maternité d’Aude n’a duré que quatre mois. La jeune maman s’est ensuite frappée à la réalité de la conciliation travail-famille.

Aussi, au printemps 2021, quand elle a reconnu que plus rien ne se passerait comme avant dans son univers et celui des entreprises, elle s’est dit qu’elle devait faire les choses différemment. Elle est passée à l’action pour installer un mode de gestion collaboratif, transférer des connaissances entre collègues pour faciliter la prise de vacances de l’un et de l’autre. Elle a aussi amélioré les conditions de travail en bonifiant les journées mobiles et les congés de maladie, notamment, puis en offrant des primes de transport pour faciliter l’accès des employés au centre-ville. En cuisine, elle mène un projet pilote de semaine de quatre jours.

« En devenant maman, j’ai vu l’ampleur du besoin de temps pour toutes sortes de choses, comme aller à ses rendez-vous médicaux, au garage ou chez le coiffeur. Des congés mobiles, ça aide ! » dit celle qui a accédé à la présidence en 2022.

Les entrepreneurs de l’hôtellerie et de la restauration n’ont pas le choix d’être créatifs, comme Aude, pour reconstruire leurs équipes après des interruptions forcées qui ont fait fuir la main-d’œuvre vers d’autres secteurs. C’est particulièrement difficile pour les traiteurs. L’annulation des fêtes de Noël en 2021 a été un véritable coup de massue sur le secteur.

Hausse des seuils d’immigration

Si l’Hôtel Château Laurier prévoit être en mesure d’opérer au maximum de sa capacité cet été, ce ne pourra être le cas pour le traiteur George V, car il manque trop d’employés pour dire oui à toutes les demandes.

« Ce serait manquer de bienveillance envers nos gens si on prenait tout. Mais c’est vrai qu’on laisse de l’argent sur la table », reconnaît-elle.

Le recrutement international pour pourvoir les postes ? Oui, bien sûr, mais c’est un long processus. L’espoir résiderait dans une hausse des seuils d’immigration, mais à Québec la solution est constamment repoussée au profit d’un discours sur l’automatisation, ce qui a ses limites dans l’hôtellerie et la restauration.

« J’ai de la misère à comprendre pourquoi ils s’entêtent au gouvernement parce qu’on en a jusqu’en 2030 avec la pénurie », souligne la femme d’affaires.

J’ajouterai qu’entre-temps, Québec freine sa croissance économique et fait suer les entrepreneurs. En a-t-il vraiment les moyens ?

Hôtel Château Laurier

Année de fondation

1947

Fondateur

Lucien Plamondon

Lieu du siège social

Québec

Secteur d’activité

Hôtellerie et restauration

Nombre d’employés

Plus de 200

Profil d’Aude Lafrance-Girard

Poste : présidente

Âge : 35 ans

Scolarité : baccalauréat en administration des affaires UQAM