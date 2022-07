Fantasia dévoile son palmarès

Le film belge Megalomaniac, de Karim Ouelhaj, a remporté les grands honneurs dimanche au Festival international de films Fantasia.

Le long-métrage a remporté le Cheval Noir du meilleur film ainsi que de la meilleure actrice, a annoncé lundi Fantasia, lors du dévoilement des lauréats de sa 26e édition. En effet, la contribution de la comédienne Eline Schumacher à ce long-métrage, qui revisite l’histoire vécue du Boucher de Mons qui a assassiné cinq femmes entre 1996 et 1997, a été récompensée d'un Cheval Noir.

La Sud-Coréenne July Jung et le français Alexandre Desplats ont eux aussi mis la main sur ce prix, respectivement pour la réalisation de Next Sohee, qui sera d’ailleurs présenté en clôture de festival le 3 août, et pour la bande originale de «Coupé!.

Kappei a de son côté été couronné du Prix «New flesh» – premières œuvres, remportant le titre de meilleur film.

Le Québec n’est pas en reste puisque la province s’est démarquée dans la catégorie des courts-métrages internationaux, où Marie-France Marcotte a été sacrée meilleure actrice pour sa performance dans le suspense anxiogène de Marc Beaupré, La guêpe.

Nounours de Lou Rigoudry a quant à lui obtenu le Poulain d’Argent dans la compétition du Prix Poulain Noir, qui récompense les courts-métrages.

Le Festival international de films Fantasia se poursuit jusqu’au 3 août, en salle, à Montréal.