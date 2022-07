«Le temps d'un été»: début des tournages au Bas-Saint-Laurent

La région du Bas-Saint-Laurent accueille ces jours-ci le tournage du long métrage «Le temps d’un été», mettant entre autres en vedette Patrice Robitaille, Guy Nadon, Élise Guilbault, Sébastien Ricard et Josée Deschênes.

• À lire aussi: Fantasia dévoile son palmarès

• À lire aussi: Le film «Babysitter» de Monia Chokri sur Club illico

Cette comédie dramatique qui se fera sous la houlette de Louise Archambault («Il pleuvait des oiseaux», «Gabrielle») a été imaginée et écrite par Marie Vien, à qui l’on doit notamment «La Passion d’Augustine» et «14 jours 12 nuits», qui a représenté le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2021.

Elle raconte l’histoire de l’aumônier de rue et curé de paroisse Marc Côté, qui vit avec les pauvres et les itinérants. Usé et épuisé de tenir à bout de bras son église qui sert de refuge, l’homme songe à fermer le lieu.

Comme un appel de la Providence, il hérite d’une propriété dans le Bas-du-Fleuve et décide d’y emmener avec lui une bande de sans-abri, qui, tout comme lui, ont besoin de vacances.

Produit par Antonello Cozzolino et Brigitte Léveillé, chez Attraction, le film comptera également sur Martin Dubreuil, Marc-André Leclair, Justin Leyrolles-Bouchard, Cédric Keka Shako, Louise Turcot et Pierre Verville, au sein de son imposante distribution.

Océane Kitura Bohémier-Tootoo, Gilbert Sicotte, Normand Chouinard, Geneviève Rochette et Bruce Dinsmore y tiendront aussi un rôle.

Le tournage du film «Le temps d’un été» doit se poursuivre jusqu’à la mi-septembre.