Les travailleurs de Rolls-Royce rejettent l’offre patronale et poursuivent la grève

Les travailleurs de Rolls-Royce Canada ont rejeté, dimanche, à 75 % la dernière offre de l’employeur et ont décidé de poursuivre la grève entamée depuis le mois de mars.

• À lire aussi: Rolls-Royce congédie le président du syndicat pendant le lock-out

«Après plus de quatre mois de lock-out sauvage, ils ont envoyé un message très fort: nous nous tiendrons debout jusqu'au bout. La seule issue satisfaisante à ce conflit sera une entente négociée», a déclaré le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Rolls-Royce Canada, Frédéric Labelle, par communiqué.

«L'inflation atteint des niveaux record, le manque de main-d'œuvre est généralisé alors que le secteur aéronautique se relève d'années difficiles. Dans ce contexte, il est indécent que Rolls-Royce cherche aujourd'hui à couper sans vergogne dans les conditions de travail des salarié-es qui ont fait sa réputation d'excellence», a pour sa part indiqué le vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), Serge Berthiaume.

Sans convention collective depuis mars 2020, les quelque 530 travailleurs spécialisés dans l’entretien de moteurs d’avion de Rolls-Royce Canada réclament un contrat de travail de cinq ans. Ils veulent notamment éliminer les clauses «orphelin» du régime de retraite et de l’assurance collective, améliorer les salaires et les horaires de travail et bonifier les congés.

Les travailleurs ont déclenché une grève le 15 mars dernier alors que l’employeur a décidé de les mettre en lock-out.