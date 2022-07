PHF à Montréal: sept joueuses sous contrat

L’équipe de Montréal de la Premier Hockey Federation (PHF) a annoncé l’identité des sept premières joueuses qui porteront les couleurs de la formation en 2022-2023, lundi.

• À lire aussi: LNH: Quinton Byfield prêt pour la suite

• À lire aussi: LNH: Morgan Geekie évite l’arbitrage avec Seattle

Il s’agit des attaquantes Ann-Sophie Bettez, Kim Deschênes, Jade Downie-Landry, Alexandra Labelle, Sarah Lefort et Kristina Shanahan, ainsi que la défenseure Brigitte Laganière.

Elles sont toutes originaires de la Belle Province.

«Il s'agit d'un pas en avant très excitant pour le début de la PHF à Montréal et dans toute la province du Québec, a déclaré le président de l'équipe, Kevin Raphaël, dans un communiqué. Ce groupe est un excellent mélange de jeunes exubérantes et de vétéranes expérimentées, de joueuses avec du caractère et qui ont mené leurs équipes précédentes au succès.»

«C'est le début d'une équipe qui sera prête à travailler dur chaque semaine pour gagner des matchs et être un modèle pour la prochaine génération. Nous ne bâtissons pas seulement une équipe de hockey, nous bâtissons une famille, et j'en suis extrêmement fier.»

Parmi ces hockeyeuses, Bettez, Deschênes et Lefort ont déjà porté les couleurs des Canadiennes de Montréal dans la défunte Ligue canadienne de hockey féminin.

L’équipe de Montréal, dont le nom sera annoncé prochainement, a officiellement commencé ses opérations le 12 juillet dernier. Le personnel d’entraîneur devrait également être introduit dans les prochaines semaines.