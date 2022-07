Quand Depardieu devient Maigret

Patrice Leconte avait été mis en garde avant de travailler avec Gérard Depardieu sur Maigret. Ses pairs ne se sont en effet pas gênés pour colporter ragots et ouï-dire sur l’excentricité notoire du célèbre acteur français. « On m’a raconté toutes les conneries du monde. Et finalement ? Que dalle ! Il a été le type le plus disponible et le plus investi durant le tournage », laisse tomber le cinéaste.

Il y a longtemps — 59 années, pour être précis — que le Commissaire Maigret n’avait pas mené d’enquête au cinéma ; le monstre sacré de la littérature française, né de la plume de Georges Simenon en 1931, avait élucidé son dernier mystère sous les traits de Jean Gabin, au début des années 1960.

Depuis, ses aventures se sont déroulées uniquement en bandes dessinées et au petit écran. Il fallait donc trouver un interprète aussi légendaire que le personnage lui-même pour ce grand retour. Et le nom de Gérard Depardieu s’est rapidement imposé à Patrice Leconte.

« C’est presque surprenant que personne n’ait pensé à lui offrir ce rôle dans le passé. Il y a beaucoup de points communs entre Depardieu et Maigret. En dehors du volume — le personnage a toujours été décrit comme quelqu’un de volumineux et d’imposant —, il y a ce sens de l’observation inouï ; ils n’en perdent pas une miette, comme on dit. Ils voient tout ce qui les entoure », raconte le cinéaste français, de passage à Montréal pour présenter le film au festival Fantasia, mardi soir.

Le public de la métropole sera ainsi le premier en Amérique du Nord à découvrir cette relecture du roman Maigret et la jeune morte. Le célèbre commissaire y enquête sur le meurtre d’une femme retrouvée sans vie sur la place Vintimille, dans le 9e arrondissement de Paris.

Complicité immédiate

Patrice Leconte avoue qu’il ne connaissait pas personnellement Gérard Depardieu lorsqu’il l’a abordé pour ce nouveau projet. Certes, il en connaissait les frasques et la réputation, mais les deux hommes ne s’étaient croisés que brièvement dans divers événements mondains par le passé. La complicité, toutefois, a été instantanée, l’acteur acceptant le rôle avant même d’en lire le scénario.

« Tourner avec Gérard Depardieu, c’est comme jouer avec un Stradivarius ; il a un instinct du jeu, du rythme, de la scène... bref, c’est un bonheur quotidien », avance-t-il.

Ce « bonheur » sera-t-il renouvelé avec de nouvelles enquêtes de Maigret transposées au grand écran par le tandem ? La réponse nous vient avant même qu’on ait terminé de poser la question.

« Non. C’est impensable. On voulait faire “notre Maigret” et c’est ce qu’on a fait. Je ne vois pas ce qu’on pourrait dire de plus », tranche Patrice Leconte.

Maigret sera présenté en première nord-américaine au festival Fantasia, mardi soir. Le film prendra ensuite l’affiche vendredi.