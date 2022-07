Quand le cyclisme nous réunit

Hugo, Michael, Antoine, Guillaume,

Merci pour tout ce que vous venez de nous faire vivre et, surtout, toutes nos félicitations pour ce que vous venez d’accomplir ces dernières semaines au Tour de France.

Vous avez soulevé les passions au Québec ces derniers temps. Avec raison.

Historique

Votre participation à ce 109e Tour de France a démontré aux yeux du monde que les coureurs d’ici étaient capables de faire le poids. Vous vous êtes affirmés comme des coureurs accomplis sur le prestigieux circuit UCI WorldTour. L’événement cycliste de l’année à l’échelle mondiale a été historique pour le Canada et le Québec cette année, grâce à vous et votre ténacité à toute épreuve.

Hugo, quelle remarquable performance! Tu nous as tenus en haleine tout le long des derniers kilomètres de cette 16e étape qui sera gravée dans nos mémoires. Une victoire d'étape, ça change tout... Pour toi d’abord, mais également pour le cyclisme d’ici aussi. Merci et bravo!

Le monde du sport n’avait d'yeux que pour vous. Vous nous avez émus, inspirés et fait rêver. Nous étions remplis de fierté. Avec raison.

Faire grandir le cyclisme d’ici

Aujourd’hui, le Tour de France est terminé. Vous allez poursuivre vos carrières et vos rêves en pleine lumière.

Aujourd’hui, puis encore demain et le jour suivant, comme depuis des années déjà, notre équipe continuera à participer au rayonnement de votre sport qui nous anime et nous passionne. Encore, nous vous soutiendrons, ainsi que la relève, pour continuer de faire grandir le cyclisme d’ici. La démonstration vient d’être faite. Tout est possible grâce à un travail acharné, une volonté et une discipline de fer, mais aussi grâce à l’appui essentiel de plusieurs décennies d'acteurs engagés et passionnés.

C’est avec une immense joie et une grande fébrilité que la communauté cycliste vous attend en septembre prochain, avec vos coéquipiers et l’élite mondiale du cyclisme, à nos courses de Québec et de Montréal. L’action, l’adrénaline et l’émotion des dernières semaines, nous aurons le privilège de les vivre bientôt tous ensemble, chez nous, dans nos rues, sous nos yeux.

L’équipe canadienne, dans laquelle vous avez jadis couru, vous rejoindra dans le peloton encore cette année. Ceci leur permettant de vivre une expérience WorldTour unique et privilégiée, puis de suivre vos traces et de se rapprocher de leur rêve d'atteindre l’ultime circuit. Nos jeunes athlètes canadiennes et canadiens, Espoir et Élite, auront certainement à cœur de se surpasser sous vos yeux, et de démontrer à leur tour leur talent lors du Critérium National de Montréal. Le public vous attend et viendra en grand nombre pour vous saluer, vous encourager et nous célébrerons le cyclisme comme jamais!

L’écosystème du cyclisme d’ici a de quoi être fier! Ensemble, en contribuant d’une manière ou d’une autre à l’émancipation du sport, nous propulsons de nouveaux athlètes comme vous, avec vision et persévérance.

Place aux athlètes féminines

Aujourd’hui, votre Tour de France est terminé. C’est maintenant au tour des athlètes féminines de l’entreprendre et nous espérons que l’histoire se répétera. Avec raison, pour que le cyclisme d’ici ne cesse encore de grandir et d’inspirer.

Magdeleine, Olivia et Simone, nous sommes derrière vous. Simone, ça commence fort à Paris avec ta huitième position! Chapeau.

Messieurs, on se voit en septembre.

Vive le vélo!

Photo courtoisie

Sébastien Arsenault, président-directeur général, et toute l’équipe des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal