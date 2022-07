Quand ton amoureux te tue lentement

Je ne sais plus à qui m’adresser pour comprendre ce qui m’arrive. J’ai 38 ans et je n’ai pas été chanceuse dans mes relations amoureuses. Je suis souvent tombée sur des gars qui cherchaient à me dominer en profitant de la bonne pâte que j’ai toujours été.

Depuis deux ans, je suis avec un gars que j’ai rencontré dans mon lieu de travail. Un gars sans famille et avec peu d’amis, mais un gars qui m’a séduit par sa gentillesse et sa façon délicate de s’adresser aux femmes. Ça me changeait du modèle macho auquel j’étais habituée.

Notre relation a débuté lentement tant j’étais réticente à me laisser aller à aimer quelqu’un, après avoir été échaudée par mes deux relations précédentes. Mais il était si gentil et si avenant que je me suis laissé prendre à son charme.

Un charme qui a commencé à se rompre, peu de temps après qu’on a décidé de s’installer ensemble. Dès que la porte de son condo se ferme, c’est comme s’il changeait de personnalité. Je deviens alors son souffre-douleur, celle sur laquelle il déverse tout ce qu’il a accumulé comme désagréments au cours de la journée. Je deviens nulle et sans intérêt pour lui, et il ne me supporterait que parce que je paye la moitié des frais de notre subsistance.

En contrepartie, et même si je semble avoir peu d’importance à ses yeux, il supporte mal que je m’absente. Il m’appelle trois à quatre fois quand je sors avec ma sœur ou avec mes amies, et me fait toujours la tête quand je rentre.

Je sais que je ne devrais pas supporter d’être traitée comme ça, mais quand on est avec du monde, il est tellement gentil avec moi, que j’en arrive à croire que c’est moi qui dois faire quelque chose de pas correct quand on est seuls tous les deux puisqu’il m’accuse d’avoir tous les défauts de la terre.

Ma sœur a du mal à croire qu’il puisse être autrement que gentil, et trouve même romantique le fait qu’il m’appelle aussi souvent quand je sors. Je ne sais plus comment agir avec lui tellement je crains ses sautes d’humeur quand on est seuls. Aidez-moi vite, car je n’en peux plus.

Une fille perdue

Comme vous m’avez dit en début de lettre que vous aviez eu précédemment quelques relations avec des hommes dominants, je vous signale que certains êtres dominants se cachent parfois sous un vernis de gentillesse en public. Et ces individus-là s’appellent des pervers narcissiques.

Leur double visage les garde à l’abri d’être débusqués par qui ne partage pas leur vie. Mais pour celui ou celle qui la partage, ça devient un enfer vite insupportable. Un conseil d’ami, il faut trouver le moyen de ne plus vous laisser manipuler ainsi, sinon vous allez y perdre toute confiance en vous à plus ou moins long terme.