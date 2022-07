Simon Kean affrontera un olympien

Eye of the Tiger Management (EOTTM) a confirmé lundi que Simon Kean affrontera Newfel Ouatah en demi-finale d’un gala qui mettra en vedette Christian Mbilli.

• À lire aussi: Un autre combat majeur pour Jean Pascal?

• À lire aussi: Christian Mbilli vedette du prochain gala d’EOTTM

Les amateurs de boxe qui se rendront au Cabaret du Casino de Montréal le 9 septembre prochain auront donc droit à un affrontement entre deux athlètes olympiques.

En effet, Ouatah (18-4, 10 K.-O.) a représenté l’Algérie en 2008, se classant cinquième chez les poids lourds.

Ouatah ne s’est pas battu depuis qu’il a subi un K.-O. face à Vladyslav Sirenko le 12 juin 2021.

Mais l’entraîneur du «Grizzly» a indiqué qu’il se méfiait de l’homme de 36 ans, notamment parce qu’il mesure 6 pi 6 po et qu’il possède conséquemment une excellente portée.

«En ce moment, Simon met les bouchées doubles à l’entraînement et on voit les résultats, a laissé entendre Vincent Auclair, selon un communiqué d’EOTTM. La grandeur de Ouatah le forcera à s'ajuster et à utiliser ses attributs physiques au bon moment. Outre ça, le défi sera de déjouer sa défensive et son agilité pour placer des coups puissants à chaque ouverture que Simon aura.»

Il s’agira d’un premier combat pour Kean depuis son triomphe par K.-O. face à Shawndell Winters (13-7, 12 K.-O.) le 19 février.

Le Québécois a remporté ses six derniers duels.

Mbilli (21-0-0, 19 K.-O.) a quant à lui rendez-vous avec DeAndre Ware (15-3-2, 9 K.-O.).

Il mettra sa ceinture WBC Continental des Amériques en jeu, mais pourra s’emparer du titre WBA des poids super-moyens appartenant actuellement à son adversaire.

Mary Spencer (6-0, 4 K.-O.) sera également de la carte, tout comme Luis Santana (6-0, 2 K.-O.), Leïla Beaudoin (6-0, 1 K.-O.), Avery Martin-Duval (7-0-1, 4 K.-O.) et Christopher Guerrero (3-0).