Trois sœurs chanteront pour le pape François à Sainte-Anne-de-Beaupré

Trois sœurs de Pessamit chanteront jeudi pour le pape lors de son passage à Sainte-Anne-de-Beaupré, un moment qu’elles qualifient «d’excitant».

«Depuis que je le sais, j’ai des papillons dans le ventre», confie Solange Vollant sous l’œil rieur de ses deux sœurs, Élisabeth et Jeannette.

Recommandées aux organisateurs par l’une des coordonnatrices de la venue des peuples innus à Québec, les sœurs Vollant commencent à prendre la mesure de ce que leur prestation de jeudi représente.

«On a toujours eu un grand respect, une grande dévotion pour l’église», indique Élisabeth.

«Pour nous le pape, disons que c’est pas mal proche de Dieu on peut dire», ajoute Jeannette.

Difficile à imaginer

Les trois sœurs n’ont pas connu les pensionnats et leurs horreurs et n’ont pas non plus eu de famille qui aurait été victime d’abus de l’Église catholique. Mais elles prennent bien la mesure des conséquences que ces actes ont pu avoir chez leurs frères et sœurs autochtones.

C’est pour ça qu’elles ont accepté de chanter jeudi.

«On a de la misère à imaginer ça nous qui l’avons pas connu. Mais on a vu les reportages, c’est là qu’on a réalisé tout ce qui a pu se passer. Et c’est dur, très dur», affirme Élisabeth Vollant.

«Je me dis que si j’avais connu ça, peut-être que je ne serais pas ici.»

Habituées

Jeudi, le trio offrira au pape un chant d’offertoire qu’elles ont l’habitude de chanter lors de cérémonie dans leur communauté.

«On est habituée de chanter les deux premiers couplets, on les connaît par cœur, mais si on est obligé de chanter le troisième et le quatrième, on les chante moins souvent. Mais bon, on va lui chanter pareil», lance en riant Jeannette, qui s’avoue assez nerveuse.

«Et il reste encore deux, trois jours! J’espère que ça va bien aller.»

À ses côtés, Élisabeth semble la plus calme des trois. «Quand on disait aux gens qu’on allait chanter pour le pape, ils disaient : ‘’Mon dieu, ça me donne des frissons!’’ Et moi je me demande pourquoi. Je prends ça relaxe!», confie-t-elle.