Un nouveau bureau des passeports ouvre à Montréal

Les voyageurs vivant dans la région de Montréal qui sont impatients de mettre la main sur leur passeport pourront, dès lundi, se rendre dans un nouveau bureau situé au centre d'achat Fairview de Pointe-Claire, dans l’ouest de l’île de Montréal.

• À lire aussi: Tourisme: bienvenue dans l’enfer des vacances estivales

• À lire aussi: Crise des passeports: la situation s’améliore, mais le retour à la normale tarde

Cela porte à sept le nombre de bureaux au Québec où il est possible de retirer le précieux document, et il s'agit du quatrième dans le grand Montréal.

En plus de ce centre-ci, Service Canada a annoncé en avoir ouvert quatre autres, dont deux en Ontario, un en Alberta et un en Colombie-Britannique.

«L’ajout de ce service à ces bureaux permettra également de réduire les files d’attente des autres bureaux situés dans les plus grandes villes», a fait savoir la ministre de Service Canada, Karina Gould.

Pour aller retirer son passeport à un point de vente, il faut en faire la demande à Service Canada.

«Nous tentons en ce moment de réduire l’arriéré et de ramener les normes de service à la normale, et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’expérience des Canadiens et rendre nos services plus accessibles», a assuré Mme Gould.

Selon les chiffres de Service Canada, 605 440 passeports ont été délivrés à travers le pays depuis le 1er avril.

Le rythme des livraisons a augmenté dans les dernières semaines en raison d’un nombre d'employés plus important et de l’optimisation des processus.

Pour la seule semaine du 11 au 17 juillet, 48 481 passeports ont été délivrés.