BRASSET, Jeannette Levesque



Le 20 juillet 2022, est décédée au CHSLD des pensées, à l'âge de 86 ans, Mme Jeannette Levesque, épouse de feu M. Roland Brasset, demeurant à Québec. Elle était la fille de feu Mme Marie-Joseph Otis et de feu M. Louis-Philippe Levesque. La famille accueillera les parents et amisde 11h à 14h à laLa crémation aura lieu au crématorium du Complexe funéraire Carl Savard et les cendres seront déposées au columbarium du cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rose-Line Brasset (Barry Nameth), Nathalie, Alain (Julie Morneau), Éric (Marie Pelletier); ses petits-enfants : Emmanuel, Laurence, Amélie, Camille, Félix-Hamond ainsi que ses arrière-petits-enfants : Charles-Étienne et Dimitri. Elle était la soeur de : feu Rose-Aimée, feu Lawrence, Étiennette, feu Gilberte et feu Aurélien. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Un merci particulier à tout le personnel du CHSLD des Pensées pour les bons soins apportés à notre mère. Pour les gens désirant faire un don, veuillez le faire parvenir à la société alzheimer au : https://alzheimer.ca/fr