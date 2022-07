Courir en mémoire de son frère mort d’une surdose

Un trentenaire qui a perdu son frère d’une surdose la semaine dernière courra plus de 2000 kilomètres après avoir promis sur un coup de tête de chausser ses souliers en échange de dons, qui seront remis à un organisme de lutte contre la dépendance.

« Quand j’ai dit à mon frère que je voulais m'entraîner et perdre du poids, il m’avait dit qu'il était vraiment fier de moi. Il était content que je me remette en forme, et je veux rattacher ça à une bonne cause », explique Alexandre Papillon, 30 ans.

Quelques jours après le décès par surdose de son frère Maxime Papillon le 3 juillet dernier, le trentenaire de Saint-Jean-sur-Richelieu n’en pouvait déjà plus de se morfondre chez lui. Il a décidé sur un coup de tête de se lancer un défi de taille.

Il a débuté une campagne de sociofinancement sur GoFundMe où il promettait de courir un kilomètre par tranche de 10$ ramassé. Il avait alors inscrit comme objectif symbolique la marque de 32 000$, pour commémorer les 32 ans de son frère. L’entièreté de la somme sera remise à un organisme qui lutte contre la dépendance.

« Ça va sûrement lui donner un sourire en coin là-haut puisqu'il était dont ben fière que je me remettre en forme », a-t-il alors écrit sur la page de GoFundMe.

Photo Courtoisie

Toute une somme

Le hic c’est qu’il ne s’attendait pas à ce que les proches de Maxime, et tous ceux qu’il a aidé durant sa vie, se mobilisent autant. Dès les jours suivants, la somme de 20 000$ avait déjà de quoi lui faire écarquiller les yeux.

« J’ai couru 11 km hier. Ce matin, j’en ai couru 9 km et je retourne faire une autre course. C’est sûr que je ne vais pas soutenir ce rythme-là tous les jours, mais je vais essayer de faire ça au meilleur ratio possible », a-t-il relaté au Journal, chaussures aux pieds, déjà prêt à repartir.

Malgré cela, le trentenaire est ferme : chaque kilomètre sera couru.

« Ça prendra le temps que ça prendra, mais j’ai aussi des amis qui m’ont offert de courir avec moi pour accélérer le processus. Je vais tout compiler pour tous les faire, jusqu’au dernier », a-t-il martelé.

Le coeur sur la main

Il veut honorer la mémoire de son frère, qui était toujours là pour aider les autres malgré sa dépendance avec laquelle il a lutté la majeure partie de sa vie d’adulte.

« Il a aidé beaucoup de monde au fil des années, mais il n’a pas été capable de s’aider lui-même en fait », poursuit-il, touché par la vague de témoignages qu’il a reçu.

Maxime Papillon a fait près d’une quinzaine de séjours en thérapies ou en maison de transition pour essayer de se libérer de son problème de consommation. Son frère espère que le montant amassé en aidera plus d’un dans leur parcours.

Même si les kilomètres continuent de s’accumuler, le nouveau coureur est loin de se décourager.

« Au final, le don est au nom de mon frère. Le plus gros le don est, le mieux c’est », conclut-il.