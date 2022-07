De l’humour choquant offert à Juste pour rire

Énorme succès depuis des années à Just For Laughs, le Nasty Show n’avait jamais eu son pendant francophone. L’humoriste québéco-grec Pantelis a remédié à la situation en concevant Les Rebelles, un premier rendez-vous jeudi soir auquel participeront notamment Jean-François Mercier et Maxim Martin.

Cela faisait des années que Pantelis Palioudakis « harcelait » l’équipe de Juste pour rire pour présenter une version francophone du Nasty Show.

L’humoriste d’origine grecque, qui a souvent collaboré avec Mike Ward ces dernières années, se faisait répondre que le public n’était peut-être pas prêt pour ce genre d’humour corrosif. Pourtant, à Zoofest, des spectacles comme Humour GHB et Le show XXX ont connu beaucoup de succès.

Il a finalement eu le feu vert cette année pour monter Les Rebelles. Sur l’affiche, on trouve des humoristes reconnus pour leur franc-parler : Jean-François Mercier, Maxim Martin, Charles Deschamps, Preach et... Thomas Levac.

Ce dernier étant impliqué dans la récente controverse à propos de Philippe Bond, sa présence demeure toutefois incertaine dans le spectacle. « Je pense qu’il va être là, dit Pantelis. Il ne m’a jamais dit qu’il ne venait pas. Mais s’il ne vient plus, je vais comprendre. »

Son « frère » Mike Ward

Pantelis a de toute façon déjà quelques surprises dans sa manche pour agrémenter le spectacle. Il nous confie qu’un certain ami humoriste, qui vient de remplir le Centre Bell avec plus de 21 000 spectateurs, sera du spectacle. « C’est sûr que je ne ferais rien sans lui », dit Pantelis à propos de Mike Ward.

C’est en 2012 que Pantelis a commencé à faire du stand-up en anglais. En 2018, alors qu’il pensait tout lâcher, il a fait la rencontre de Mike Ward. Ce dernier a beaucoup aimé son style d’humour qui s’apparentait au sien et il l’a invité à tester un nouveau podcast anglophone avec lui. C’est là qu’est né 2 Drink Minimum, qui compte aujourd’hui près de 300 épisodes.

« Mike est plus qu’un ami. Maintenant, je le considère comme mon frère, dit Pantelis. Il a fait plein de choses pour moi, pour ma carrière. » Ward l’a d’ailleurs convaincu de tenter sa chance sur scène en français. « Pour moi, c’est tout nouveau. Je suis comme un enfant. J’apprends plein de choses. »

Le spectacle Les Rebelles – Unis pour déranger aura lieu jeudi soir, à 21 h, chez Jean-Duceppe. hahaha.com.