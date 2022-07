Des millions en sous-produits de fromage jetés à la poubelle

Après les deux millions de litres de lait jetés le mois dernier, des millions de dollars de sous-produits de fromage sont gaspillés en raison de la grève des 250 travailleurs de l’usine d’Agropur de Granby.

Après la grève déclenchée le 29 juin dernier à l’usine d’Agropur de Granby, les producteurs ont dû jeter plus de deux millions de litres de lait.

Depuis, ils ont réussi à vendre leur lait à d’autres usines en Ontario et au Québec en attendant, mais ils perdent quand même une partie des sous-produits de fromage que certaines de ces usines ne peuvent pas traiter.

« On ne jette pas ça dans l’environnement, c’est biométhanisé. Ce sont des pertes de revenus pour les producteurs. On parle de millions de dollars », déplore Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec (PLQ).

« On est obligé de racheter des sous-produits de certaines usines, comme le lait de babeurre », illustre M. Gobeil, qui a écrit une lettre au président d’Agropur et au président du syndicat de l’usine, hier.

Conciliation travail-famille

Pour le président du syndicat de l’usine de Granby, Daniel Chaput, la balle est dans le camp d’Agropur, qui étire la sauce de la conciliation travail-famille.

« On demande aux employés d’oublier leur famille et vraiment d’être disponibles 40 heures semaines, 24 heures par jour », explique l’homme qui travaille à l’usine depuis 42 ans, en montrant l’usine derrière lui.

Quand on lui demande de se mouiller sur le gaspillage alimentaire, Daniel Chaput dit le regretter, et pointe la partie patronale.

« On a eu le vote de grève au mois d’avril. On est sortis le 29 juin. L’employeur était au fait qu’il allait se passer quelque chose », rétorque l’analyste fromager qui souhaite une entente de principe rapide.

Au Journal, il insiste : en pleine pénurie de main-d’œuvre, Agropur doit en faire plus pour éviter de perdre ses travailleurs, comme c’est le cas d’une dizaine de ses collègues, qui ont déjà trouvé chaussure à leur pied ailleurs.

« Il y a du monde qui va se tanner », prévient-il.

« Conscient de la pression »

Chez Agropur, on se dit aussi « préoccupé par le gaspillage ».

« On est conscient de la pression mise sur les producteurs laitiers dans ce conflit-là. Ce sont nos membres et propriétaires de la coopérative », souligne sa v.-p., communications corporatives, Mylène Dupéré.

« On souhaite un retour rapide au travail et la poursuite des discussions pour trouver une entente juste et équitable », ajoute-t-elle.

À l’usine de Granby, les salaires vont de 29,07 $ à 32,48 $ l’heure, rappelle la coopérative. Cela s’ajoute aux avantages sociaux et à des vacances pouvant aller jusqu’à six semaines, fait-on valoir.