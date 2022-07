La COVID-19 continue de se propager dans l’Est-du-Québec

Le taux de positivité est plus élevé qu’ailleurs dans la province, notamment au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Malgré l’augmentation des cas, la Santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine n’est pas inquiète. Elle soutient que malgré le taux de positivité élevé dans la région, peu de gens développent des complications graves après avoir contracté le virus. Rappelons que le variant BA.5, qui est prédominant au Québec, est plus contagieux, mais moins virulent que d’autres variants, notamment le variant Delta.

Elle rappelle toutefois l’importance d’être vigilant. Elle soutient qu’à pareille date l’an passé, grâce aux mesures sanitaires, le nombre d’éclosions dans la région était limité. Un an plus tard, la région croit qu’elle atteint le sommet de la septième vague.

Toujours selon la Santé publique, la montée des cas n’est pas une surprise, compte tenu de la tenue des festivals et de la venue des touristes. Le mot d’ordre demeure donc la prudence.

«Le virus est toujours présent», a commenté le directeur régional de santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, le Dr Yv Bonnier Viger. «Si les gens ont à assister à des rassemblements et ne peuvent pas prendre une distance de deux mètres [on recommande] de porter un masque. On sait que le masque diminue la transmission de moitié.»

De son côté, la Santé publique du Bas-Saint-Laurent rappelle l’importance de chercher une dose de rappel après une période de 5 à 6 mois. Trente et une personnes sont actuellement hospitalisées dans la région.